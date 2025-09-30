Tragedie în Franţa. Un ambasador a murit după ce a căzut de la etajul 22 al unui hotel din Paris

Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, ambasadorul Africii de Sud în Franţa. Sursa foto: captură video Facebook / Department of International Relations and Cooperation, SA

Ambasadorul Africii de Sud în Franţa, Emmanuel Nkosinathi Mthethwa, a fost găsit mort lângă hotelul Hyatt Regency, o clădire înaltă din Porte Maillot, în vestul Parisului, au relatat marţi cotidianele Le Parisien şi Le Figaro, transmite agenţia Reuters, potrivit Agerpres. Conform primelor informaţii, el a căzut de la etajul 22 al hotelului, la scurt timp după ce fusese raportat dispărut.

Emmanuel Nkosinathi Mthethwa avea 58 de ani şi a fost dat dispărut de soția lui, au relatat jurnaliştii de la Daily Record. Ambasadorul Africii de Sud în Franţa nu a mai fost văzut de ieri de partenera lui de viaţă, dar trupul său a fost descoperit astăzi la Hotelul Hyatt din Paris.

Un purtător de cuvânt al poliţiei din Paris a refuzat să comenteze. Apelurile către Ambasada Africii de Sud au rămas fără răspuns. Un recepţioner de la Hyatt a declarat că hotelul nu va face comentarii, a relatat Agerpres.

Site-ul ambasadei menţionează că ambasadorul Nkosinathi Emmanuel "Nathi" Mthethwa a fost ministrul Artelor şi Culturii din Africa de Sud între 2014 şi 2019, în portofoliul său adăugându-se Sportul în perioada 2019 - 2023.

Ambasadorul Emmanuel Nkosinathi Mthethwa a fost dat dispărut de soţia sa după ce a primit un mesaj text de la el care a îngrijorat-o, potrivit Le Parisien.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Africii de Sud a declarat că instituţia este "la curent" cu informaţiile "nefericite" referitoare la ambasadorul Nathi Mthethwa, precizând că va fi emisă o declaraţie de îndată odată ce vor exista date oficiale.