„Trebuie să dăm cu ciocanul”. Un consilier al lui Putin vrea ca elevii ruși să fie educați de procurori „care să vorbească dur cu ei”

„Un procuror va veni la ore să vorbească dur cu ei”. Foto: Profimedia Images

Elevii ruși trebuie să primească „exemple macabre” ale consecințelor implicării în acțiuni subversiune și ilegale, iar aceste exemple trebuie să prevadă inclusiv pedepsele aspre pe care le riscă, a declarat șeful Consiliului rus Prezidențial pentru Societate civilă și Drepturile Omului, Valeri Fadeev, informează The Moscow Times. Astfel, în opinia consilierului lui Putin, „intimidarea” elevilor cu astfel de povești îi va proteja pe tinerii ruși de riscurile comiterii de ilegalități.

„Este necesar să le băgăm în cap elevilor că există scheme frauduloase, scheme criminale, astfel încât să se sature de asta, elevii. Și să le arătăm câți adolescenți sunt deja în închisoare, condamnați pentru terorism – trebuie să vorbim despre asta”, a spus Fadeev într-un interviu acordat agenției TASS.

Din punctul său de vedere, cea mai bună opțiune pentru educarea elevilor ar fi vizitele în școli ale reprezentanților forțelor ruse de securitate.

„Un procuror va veni direct în uniformă, să vorbească dur cu ei. Mi se pare că trebuie să mergem în această direcție. Trebuie să le spunem direct: vă veți distruge viața și familia”, a spus consilierul lui Putin.

De la declanșarea, în 2022, a războiului împotriva Ucrainei, 754 de adolescenți ruși au fost incluși pe lista FSB a „teroriștilor și extremiștilor”.

Cel mai tânăr „terorist” de pe această listă este un elev de 14 ani din Sankt Petersburg, reținut la începutul lunii iulie, după ce a dat foc unui transformator de pe calea ferată.

Înaintea invaziei din Ucraina, cel mult 15 minori erau incluși pe lista FSB a suspecților și condamnaților pentru fapte de terorism. În 2023, 44 de adolescenți ruși au fost incluși pe această llistă, în 2024, alți 141, iar în 2025, încă 354, conform datelor citate de The Moscow Times.