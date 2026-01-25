"Trebuie să le asigurăm căldura”: Inginerii ucraineni își riscă viața sub bombardamentele rusești asupra centralelor critice

Numai în Kiev, atacul a lăsat peste 300.000 de locuințe fără electricitate și peste un milion de oameni fără apă. FOTO: Hepta

Inginerii ucraineni continuă să lucreze sub bombardamente, adăpostiți în capsule metalice improvizate, pentru a menține căldura și electricitatea pentru orașe întregi, în plină iarnă, în timp ce Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice.

Jurnaliștii de la CNN au prezentat cazul lui Oleksandr Adamov, care nu se adăpostește când rachetele și dronele rusești se apropie de instalația energetică ucraineană critică unde lucrează. În schimb, își pune o vestă antiglonț și o cască și intră într-o capsulă metalică specială de protecție, ghemuindu-se pentru a încăpea înăuntru.

Capsula în formă de butoi îi permite să monitorizeze în continuare panoul de control central al instalației, situat aproape de echipamentul pe care Rusia îl vizează în mod deliberat și regulat, iar o deschidere în partea de jos oferă o rută de evacuare dacă acesta este îngropat.

„Este înfricoșător, desigur”, a declarat Adamov pentru CNN. „Dar ne depășim temerile și ne spunem că trebuie să rămânem din cauza echipamentului, în primul rând, pentru ca oamenii să aibă cald. Altfel, cine o va face, dacă nu noi?”

Instalația sa energetică a fost atacată de zeci de ori de către ruși în ultimele luni și a suferit în mod repetat daune. Adamov, care uneori petrece ore întregi adăpostindu-se în capsulă, supraveghează îndeaproape dispozitivele de la mică distanță.

Fabricată din oțel gros și protejată pe toate părțile de saci de nisip, capsula este suficient de puternică pentru a-i proteja pe ingineri de resturi, dar nu de o lovitură directă.

„Adevărata frică vine mai târziu, când vezi consecințele acestor atacuri. În acel moment, există o descărcare de adrenalină. Dar mai târziu, când îți dai seama ce s-ar fi putut întâmpla dacă atacul ar fi fost cu 5 sau 10 metri mai aproape...”, a spus Adamov.

Alimentarea cu căldură a unei părți a unui oraș depinde de funcționarea instalației lui Adamov. Așadar, atunci când un atac trimite majoritatea angajaților în adăpostul său, cel puțin două persoane trebuie să rămână la panoul de control pentru a gestiona sistemul.

„Simțul datoriei depășește sentimentul de frică. Din punct de vedere tehnologic, totul este aranjat în așa fel încât, chiar și atunci când echipamentul se oprește din cauza unui atac, trebuie să ne asigurăm că acesta se întâmplă corect. Prin urmare, atunci când vedem orice situații de urgență, părăsim capsula de protecție și, dacă este necesar, putem interveni manual în sistem. Pentru că, dacă nu facem acest lucru, consecințele asupra alimentării cu căldură a orașului ar putea fi și mai grave”, a explicat Adamov.

"Rachetele provoacă o explozie uriașă"

El spune că a pierdut șirul atacurilor pe care le-a suferit la locul de muncă. „Înainte de război, turele de lucru erau dificile din cauza situațiilor de urgență sau a altor probleme, dar acum există o tensiune constantă – fie din cauza atacurilor Shahed (drone), fie a rachetelor. Desigur, auzim interceptările și exploziile provocate de lovituri. Rachetele provoacă o explozie uriașă. Și nu este clar unde va lovi – dacă va fi vorba de echipamente, atelier sau oameni.”

Pe măsură ce a început cea mai rece iarnă din Ucraina din ultimii 20 de ani, Rusia și-a intensificat atacul asupra sectorului energetic. În noaptea de 9 ianuarie, un atac masiv a lăsat 6.000 de clădiri fără curent electric doar în Kiev. Chiar când capitala începea să se recupereze după pagube și căldura începea să se întoarcă în casele oamenilor, Rusia a lansat cel mai mare atac al anului de până acum, lansând peste 30 de rachete și 339 de drone în noaptea de marți.

Numai în Kiev, atacul a lăsat peste 300.000 de locuințe fără electricitate și peste un milion de oameni fără apă. Deși regiunea Kiev a fost ținta principală, instalațiile energetice din Harkov, Dnipro, Vinița, Odesa, Rivne și din alte părți au fost, de asemenea, atacate.

Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia pregătește noi atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv asupra sistemului care deservește centralele nucleare.