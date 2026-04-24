„Trebuie să vorbim cu toată lumea”. Premierul Albaniei critică UE pentru o greșeală „strategică” în relația cu Rusia

Uniunea Europeană face o greșeală importantă prin faptul că nu discută direct cu liderii Rusiei despre încheierea războiului din Ucraina, a declarat premierul Albaniei, Edi Rama. FOTO: Getty Images

Uniunea Europeană face o greșeală importantă prin faptul că nu discută direct cu liderii Rusiei despre încheierea războiului din Ucraina, a declarat premierul Albaniei, Edi Rama, pentru Politico.

„Pot să spun că Europa a făcut o mare greșeală strategică atunci când a tăiat toate canalele de comunicare cu Rusia”, a spus el într-un interviu acordat la Forumul Economic de la Delphi, în Grecia. „Europa trebuie să vorbească mereu, mereu, mereu cu toată lumea.”

Declarațiile sale contrazic abordarea unor oficiali de rang înalt ai UE, precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Acestea au evitat contactele directe cu liderii ruși, inclusiv cu președintele Vladimir Putin, susținând că astfel de discuții nu au sens atât timp cât Moscova este hotărâtă să continue războiul.

Pentru Rama însă, a cărui țară speră să adere la Uniunea Europeană în următorii ani, Europa riscă să rămână pe margine în cazul unui viitor acord de pace între Ucraina și Rusia, dacă evită dialogul direct cu Moscova.

„Cu cât amânăm mai mult acest lucru, adică discuțiile cu Rusia, cu atât vom avea mai puțin de spus la final, pentru că Rusia, indiferent cum se va încheia acest război, nu pleacă nicăieri”, a spus el. Rama a adăugat că Albania nu are legături cu Rusia. „Nu avem niciun fel de dependență de Rusia, nu avem investiții, nu avem gaz rusesc și alte mizerii rusești, așa că pot spune asta.”

Declarațiile lui Rama, fost jucător profesionist de baschet, care îmbină activitatea politică cu propria creație artistică, vin în timp ce liderii UE se reunesc la Nicosia, în Cipru, pentru a discuta despre sprijin suplimentar pentru Ucraina, dar și despre criza energetică ce afectează blocul comunitar pe fondul blocadei impuse de Iran în Strâmtoarea Hormuz.

În cei 13 ani de conducere ai lui Rama, Albania s-a poziționat ferm de partea Uniunii Europene, menținând în același timp o relație apropiată cu Statele Unite și cu președintele Donald Trump, ale cărui obiective militare în Iran Rama le-a lăudat public.

„Nu este rolul nostru, al Albaniei, să decidem cum trebuie tratat Iranul pe scena globală, dar este rolul nostru să sprijinim orice încercare de a slăbi și, eventual, de a înlătura acel regim”, a spus premierul albanez. El a adăugat că ar permite armatei americane să desfășoare operațiuni de pe teritoriul Albaniei, cu condiția ca Washingtonul să ofere „protecție aeriană, pe care nu o avem în țară”.

Relațiile cordiale ale lui Rama cu Washingtonul includ și negocieri în curs între guvernul său și o companie deținută de ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru o posibilă investiție pe insula Sazan, aflată în largul coastelor Albaniei.

Kushner, prin compania sa Affinity Partners, negociază o investiție de 1,4 miliarde de dolari pentru transformarea insulei nelocuite, cu o suprafață de 5 kilometri pătrați, aflată în Marea Adriatică, într-o stațiune ecologică de lux, cu vile exclusiviste, porturi de agrement și buncăre destinate vizitatorilor bogați.

Planurile au provocat proteste puternice din partea organizațiilor de mediu. În ianuarie, 41 de organizații i-au scris lui Rama și ministrului Mediului, cerând oprirea imediată a negocierilor. Acestea susțin că proiectul intră în „contradicție directă” cu obligațiile Albaniei în procesul de aderare la UE.

Întrebat despre aceste planuri, Rama și-a exprimat frustrarea: „Este incredibil că până și mari canale de presă, foarte respectate la nivel mondial, vorbesc despre o insulă care ar fi fost vândută lui Jared Kushner. Nu este adevărat. Nu știu cum să fac să se oprească asta, pentru că nu am încheiat niciun acord cu Jared Kushner. Negociem un acord cu Jared Kushner.”

Discuțiile privind proiectul au început înainte de al doilea mandat al lui Trump, a adăugat Rama, într-un moment în care „nu era clar dacă el, Trump, va fi la Casa Albă sau la închisoare”. Premierul a susținut însă că acest acord nu ar trebui să afecteze în niciun fel candidatura Albaniei la aderarea la Uniunea Europeană, proces în care, alături de Muntenegru, „suntem în frunte”.

Dimpotrivă, a spus Rama, „îmi doresc să avem în sfârșit acest acord, pentru că, dacă investiția lor va merge mai departe, va fi un cadou frumos făcut Europei”.