Trei deputați au fost suspendați după ce au dansat haka în Parlament: „Nu vom fi niciodată reduși la tăcere”

Trei deputați maori au fost suspendați din Parlamentul Noii Zeelande după un haka (dans tradițional de război maori n.red) de protest din timpul unei ședințe parlamentare de anul trecut, relatează BBC. Dansul a fost considerat unul de „intimidare” a celorlalți parlamentari, în timp ce deputații suspendați susțin că sunt pedepsiți pentru că sunt „maori”, iar decizia este una rasistă.

Am fost „pedepsiți pentru că suntem maori”, a declarat Ngarewa-Packer pentru BBC.

„Ne asumăm deschis identitatea maori și punem pe primul loc ceea ce poporul nostru are nevoie sau așteaptă de la noi”, a spus ea.

Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, deputată din Opoziție, care a început dansul tradițional, a fost suspendată timp de șapte zile, în timp ce co-liderii partidului său, Rawiri Waititi și Debbie Ngarewa-Packer, au fost suspendați pentru 21 de zile.

Dansul a avut loc anul trecut. Parlamentarii au izbucnit în haka atunci când li s-a cerut să spună dacă Partidul Maori susține un proiect de lege extrem de controversat ce urmărea redefinirea tratatului fondator al țării cu populația maori.

Furioasă, Hana-Rawhiti Maipi-Clarke a rupt actul normativ și a dat startul dansului tradițional, căruia i s-au alăturat alți doi parlamentari ai Opoziției și activiștii care participau la dezbaterea parlamentară.

Three Maori MPs in New Zealand received record suspensions of up to three weeks for performing a protest haka in parliament last year. pic.twitter.com/ssjTRKSoJJ