Trump a ajuns în Coreea de Sud. Cadoul surprinzător pe care l-a primit de la președintele Lee Jae-Myung

Foto: Getty Images

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns în Coreea de Sud, marți seară, în cadrul turneului său diplomatic asiatic, după vizite în Malaezia și Japonia. Liderul de la Casa Albă a fost primit de președintele Lee Jae-Myung, de la care a primit și un cadou „foarte special” – o replică a unei coroane din perioada dinastiei coreene Silla (57 î.e.n. - 935 e.n.).

Președintele american s-a întâlnit cu liderul sud-coreean în orașul Gyeongju, miercuri. Lee i-a oferit lui Trump drept cadou o replică a coroanei regilor coreeni din timpul dinastiei Silla, una dintre cele trei dinastii care au condus Coreea de-a lungul istoriei sale milenare.

Coreea, ca regat și pentru o scurtă perioada ca imperiu, a fost condusă de trei dinastii dominante – Silla (668-935) Goryeo (918-1392) și Joseon (1392-1897).

Replica coroanei este bazată coroana de aur a regatului Silla, care simboliza „autoritatea sacră și domnia absolută” a regilor și clasei aristocratice dominante din Coreea acelei vremi, conform Muzeului Național al Coreei.

Coroanele de aur ale Silla prezintă forma unui arbore cu ramuri care se ridică „semnificând mandatul celest (în teoria politică antică chineză – n. red.) pe care-l deținea regele”.

Înainte de 668, Coreea era împărțită în trei organizări statele diferite, Silla fiind una dintre ele. Această dinastie a unificat teritoriul și l-a condus ca dinastie dominantă până în 935.

Anterior, cancelaria președintelui sud-coreean a transmis că darul oferit lui Donald Trump semnifică „o nouă eră a coexistenței pașnice și dezvoltării mutuale în peninsula coreeană, la care SUA și Coreea de Sud vor lucra”.

Coreea de Sud îi cere lui Trump combustibil de submarin nuclear

Liderul sud-coreean a profitat de întâlnirea cu Trump pentru a cere din nou din partea SUA combustibil necesar submarinelor nucleare, pe care țara asiatică și le dorește pentru a putea să țină pasul cu principalii săi rivali regionali – Coreea de Nord și China.

„Dacă președintele va lua decizia să ne permită să primim combustibil pentru submarinele noastre nucleare, am aprecia foarte mult”, a declarat Lee, chiar înainte de întâlnirea bilaterală cu Donald Trump.

„Submarinele pe diesel nu au capacitatea de scufundare necesară pentru a urmări submarinele nord-coreene și chinezești”, a declarat el.

Liderul de la Seul a precizat și că dacă SUA va permite aceste exporturi speciale, Coreea de Sud va putea să „realizeze operațiuni de apărare navală” în apele din jurul peninsulei coreene, pentru a „reduce semnificativ povara pe umerii forțelor americane”.

Trump a confirmat că nu se va întâlni cu Kim Jong Un

Liderul american a confirmat și că o întâlnire cu dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, nu este posibilă în acest moment.

„Îl cunosc pe Kim Jong Un foarte bine, ne înțelegem foarte bine. Nu am putut să ne sincronizăm cum trebuie (pentru întâlnire – n. red.). Președintele Xi vine mâine și e un lucru care e foarte important pentru lume, pentru noi toți”, a declarat Trump în fața președintelui Lee, la Gyeongju.

Lee a lăudat dorința lui Trump de a reîncepe dialogul cu Coreea de Nord și a spus că speră că Kim va „înțelege sentimentele și intențiile reale” ale președintelui american.