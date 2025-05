Trump a luat o poză de pe internet cu morți din Congo pentru a-l acuza de "genocid împotriva albilor" pe președintele din Africa de Sud

Președintele SUA, Donald Trump, a prezentat o captură dintr-o filmare făcută în Republica Democrată Congo ca parte acuzațiilor sale de "genocid împotriva fermierilor albi" aduse administrației liderului sud-african Cyril Ramaphosa, pe care l-a primit miercuri la Casa Albă.

Presa internațională notează că Trump l-a încolțit pe Ramaphosa în timpul întâlnirii din Biroul Oval, organizând un fel de "moment cinematografic" în care au fost prezentate inclusiv montaje video menite să dea greutate teoriei că guvernul sud-african îi elimină pe albi.

Scena amintește de scandalul din timpul vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski: acuzat că este nerecunoscător Americii pentru sprijinul acordat Kievului în războiul declanșat de Moscova și avertizat de Trump că riscă să declanșeze al treilea război mondial, liderul ucrainean a fost în cele din urmă dat afară din Casa Albă.

Însă președintele sud-african a rămas calm în timpul acuzațiilor susținute în mod fals cu imagini filmate în Congo.

"Aceștia sunt, cu toții, fermieri albi care au fost îngropați", a spus Donald Trump, agitând un articol imprimat, ilustrat cu o fotografie.

Imaginea a fost ulterior identificată de presa americană drept o captură dintr-o filmare a agenției de presă Reuters publicată în data de 3 februarie anul curent. În ea apar voluntari care ridică saci cu cadavre în orașul Goma din Congo.

Morții sunt victime ale luptelor cu rebelii mișcării M23, susținuți de Rwanda.

Articolul "acuzator" arătat lui Ramaphosa de către Trump a fost publicat de American Thinker, o publicație online conservatoare. Articolul era dedicat conflictelor şi tensiunilor rasiale în Africa de Sud şi Congo.

În articol, imaginea cu morți este etichetată drept "captură de ecran de pe YouTube" cu link la un reportaj video despre Congo în care era creditată agenția Reuters drept sursă a imaginilor.

Casa Albă nu a răspuns solicitării de comenta situația. Reuters și-a recunoscut imaginea și a confirmat faptul că filmul a fost realizat în Congo, nu în Africa de Sud.

In fact, the video published by Reuters and verified by our fact check team showed humanitarian workers lifting body bags in a Congolese city. The image was pulled from Reuters footage shot after deadly battles with Rwanda-backed M23 rebels https://t.co/mWvVy5Jpxf 2/3 pic.twitter.com/zSqw4hmnr2