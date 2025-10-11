Maria Corina Machado l-a sunat pe Trump după ce a câștigat Premiul Nobel pentru Pace: Mi-a spus că eu îl meritam cu adevărat

1 minut de citit Publicat la 08:47 11 Oct 2025 Modificat la 08:50 11 Oct 2025

Donald Trump nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Distincția i-a fost acordată Mariei Corina Machado, lidera opoziției din Venezuela. FOTO: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a primit vineri un telefon de la laureata Premiului Nobel pentru Pace pentru anul 2025, lidera opoziţiei venezuelene Maria Corina Machado, informează dpa, potrivit Agerpres.

„Persoana care a primit de fapt Premiul Nobel m-a sunat astăzi (vineri - n.r.), m-a sunat şi mi-a spus 'îl accept în onoarea ta, pentru că tu îl meritai cu adevărat'”, le-a declarat Trump reporterilor din Biroul Oval, fără a menţiona numele liderei opoziţiei venezuelene.

„A făcut un lucru foarte frumos. Nu i-am spus 'atunci dă-mi-l mie', dar cred că ar fi făcut-o”, a adăugat preşedintele american, care nu şi-a ascuns dorinţa de a primi acest premiu.

Comitetul Norvegian pentru Nobel a anunţat vineri la amiază că Machado a primit premiul pentru „munca sa neobosită de promovare a drepturilor democratice pentru poporul Venezuelei”.

În reacţia sa iniţială, Machado a declarat că dedică premiul „poporului suferind din Venezuela” şi lui Trump „pentru sprijinul său decisiv” la adresa cauzei lor.

Trump a declarat vineri că „a ajutat-o pe parcurs”. „Are nevoie de mult ajutor. În Venezuela este un dezastru”, a mai afirmat preşedintele american.

Machado, în vârstă de 58 de ani, este considerată o forţă unificatoare în opoziţia venezueleană şi o adversară fermă a preşedintelui autoritar Nicolas Maduro, care este la putere din 2013.

Ea a candidat la preşedinţie în 2023, dar a fost exclusă din alegeri anul următor din cauza unor presupuse nereguli.