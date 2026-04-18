Trump: Am găsit multe documente foarte interesante despre OZN-uri. Primele publicări vor începe foarte, foarte curând

Preşedintele american Donald Trump a declarat, vineri, că analiza făcută de administraţia sa asupra materialelor legate de OZN-uri a scos la iveală o serie de „documente interesante”, adăugând că o primă tranşă de dosare este aşteptată să fie publicată „foarte, foarte curând”, informează Reuters, potrivit Agerpres.

„Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun, iar primele publicări vor începe foarte, foarte curând, astfel încât să puteţi vedea dacă acest fenomen este corect”, a declarat Trump unui grup de susţinători la un eveniment găzduit de grupul conservator Turning Point USA.

În februarie, Trump a ordonat agenţiilor americane să înceapă publicarea dosarelor guvernamentale pe tema OZN-urilor, a fenomenelor aeriene neidentificate şi a unei posibile vieţi extraterestre, invocând un interes public puternic faţă de această problemă.

Trump a ordonat analiza după ce l-a acuzat pe fostul preşedinte Barack Obama că a împărtăşit în mod necorespunzător informaţii clasificate atunci când democratul a spus că extratereştrii sunt „reali” într-un interviu difuzat la un podcast.

Ulterior, Obama a clarificat că nu a văzut nicio dovadă de contact extraterestru în timpul preşedinţiei sale, dar a spus că probabilitatea statistică a existenţei vieţii în altă parte a universului este mare.

Trump, la rândul său, a declarat că nici el nu a văzut dovezi ale existenţei extratereştrilor şi este în continuare nesigur cu privire la existenţa lor.

În ultimii ani, Pentagonul a investigat relatări despre OZN-uri, iar lideri militari de rang înalt au declarat în 2022 că nu au găsit nicio dovadă care să sugereze că extratereştrii ar fi vizitat Pământul sau ar fi aterizat forţat pe Terra.

Un raport al Pentagonului din 2024 a precizat că investigaţiile guvernului SUA de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial nu au găsit nicio dovadă a tehnologiei extraterestre şi că în majoritatea observărilor au fost vorba despre obiecte şi fenomene obişnuite identificate greşit.