Trump amenință cu sancțiuni "teribile" orice țară care sprijină Iranul: "Va fi un război economic nemaivăzut"

1 minut de citit Publicat la 08:21 20 Aug 2026 Modificat la 08:21 20 Aug 2026

Secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, ameninţase deja Iranul cu o izolare economică "aşa cum lumea nu a mai văzut vreodată". Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat miercuri cu măsuri economice "teribile" "orice ţară" care ar ajuta Iranul, o intensificare a presiunii exercitate de Washington asupra adversarului său, după luni de conflict prelungit, potrivit AFP, citată de Agerpres.

"Anunţ că orice ţară care va permite instituţiilor sale financiare, companiilor sale, aeroporturilor sale sau entităţilor sale guvernamentale să ofere orice formă de colac de salvare Iranului se va confrunta ea însăşi cu teribile repercusiuni economice", a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social.

În mesajul său lung, el afirmă că Teheranul "nu a ştiut să profite" de "marea oportunitate" de a încheia un acord.

Trump: "Cea mai zdrobitoare operaţiune economică"

"Anunţ, prin urmare, cea mai zdrobitoare operaţiune economică întreprinsă vreodată împotriva unei ţări", a scris Donald Trump, evocând un "război economic nemaivăzut".

"Contrabanda cu petrol, schimbul de valută, transferurile de numerar, casele de schimb valutar, registrele navale, companiile paravan - toate acestea trebuie să înceteze acum", a scris el în atenţia ţărilor pe care le suspectează că ajută Iranul.

Cu toate acestea, el nu citează nicio ţară şi nu oferă niciun detaliu cu privire la măsurile sau sancţiunile luate în considerare.

Săptămâna trecută, secretarul american al trezoreriei, Scott Bessent, ameninţase deja Iranul cu o izolare economică "aşa cum lumea nu a mai văzut vreodată".

Dacă ostilităţile s-au diminuat după loviturile israeliano-americane şi replicile iraniene din primele săptămâni, situaţia rămâne tensionată în regiune, după aproape şase luni de război.

Pe fondul impopularităţii conflictului pe scena politică americană şi al rezervelor de muniţie considerabil diminuate, imprevizibilul preşedinte american pare să fi optat recent pentru o postură mai prudentă, cel puţin în plan militar, încheie AFP.

Donald Trump a amenințat Omanul cu războiul dacă „interferează” cu eforturile SUA în Strâmtoarea Ormuz. „Dacă Omanul ne stă în cale, îi vom bombarda până îi ia dracu’”, a declarat Trump.

Iranul a anunțat că discută cu autoritățile din Oman pentru un acord pe Strâmtoarea Ormuz. Iranienii spun că discuțiile sunt „complexe”.

Potrivit Financial Times,Iranul a luat în calcul atacarea unor ținte militare americane din Europa în cazul în care Donald Trump escaladează războiul.