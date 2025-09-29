Trump anunță o taxă de 100% pe toate filmele făcute în afara Statelor Unite

2 minute de citit Publicat la 19:10 29 Sep 2025 Modificat la 19:11 29 Sep 2025

Trump anunță taxe de 100% pentru filmele produse în afara SUA. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a anunțat luni, într-o postare pe Truth Social, că va impune o taxă vamală de 100% pe toate filmele realizate în afara Statelor Unite, relatează CNN.

Trump nu a specificat când sau cum ar putea fi aplicată această taxă, ce ar reprezenta o premieră în acest domeniu.

CNN reamintește că încă din luna mai anul curent președintele SUA a amenințat că va impune un tarif vamal de 100% asupra filmelor produse în străinătate.

El a argumentat că alte țări oferă stimulente fiscale care au atras cineaștii în peste hotarele SUA.

În postarea sa de luni, liderul republican a menționat în mod special statul California, unde se află Hollywood-ul, inima cinematografiei SUA, spunând că acest stat "a fost afectat în mod deosebit".

Astă primăvară, Hollywood-ul a fost complet luat prin surprindere când Trump a anunțat pentru prima dată tariful de 100%.

După anunțul de atunci, un specialist din industrie a declarat pentru CNN că inițiativa prezidențială este "șocantă" și că va provoca "o oprire aproape completă a producției".

"În realitate, el (președintele) nu are competența să facă acest lucru și (taxa) este prea complexă pentru a fi pus în aplicare", a anticipat el.

"Actorii și regizorii americani preferă, în general, să lucreze aproape de casă. Dar adevărul este că studiourile de la Hollywood cheltuiesc mai puțin dacă le plătesc tuturor bilete de avion și cazare la hotel (în afara SUA), deoarece costul forței de muncă și posibilitatea de a produce în străinătate sunt infinit mai ieftine", a explicat pentru CNN Jay Sures, vicepreședinte al United Talent Agency.

Anunțul lui Trump lovește în acțiunile unor companii de filme

Acțiunile Netflix (NFLX) au deschis în scădere cu 1%, luni dimineață, după postarea lui Trump, în timp ce alte companii din domeniul cinematografic, inclusiv AMC (AMC) și The Walt Disney Company (DIS), au deschis în creștere.

Vânzările de bilete de cinema sunt în scădere în Statele Unite, în contextul în care numărul de lansări importante în cinematografe a scăzut de la începutul pandemiei, iar consumatorii și-au schimbat obiceiurile de vizionare, trecând la platformele de streaming pentru a viziona filme acasă.

Potrivit CNN, încasările brute ale box-office-ului american au atins un nivel maxim de aproape 12 miliarde de dolari în 2018, înainte de a scădea la sub 2 miliarde de dolari în 2020, când multe cinematografe au fost închise din cauza COVID-19.

Deși cinematografele și-au revenit, numărul de lansări este aproximativ jumătate din cifrele valabile în 2019.

Încasările brute totale ale box-office-ului intern nu au depășit 9 miliarde de dolari de atunci.

Urmează noi tarife ale Administrației Trump. Sunt lovite medicamentele, camioanele și mobila de import

Pe lângă filme, Donald Trump pregătește o serie de alte tarife vamale.

Începând de miercuri, administrația sa urmează să impună un tarif de 100% pentru medicamentele importate, cu unele excepții.

De asemenea, au fost anunțate un tarif de 25% pentru camioanele grele, un tarif de 50% pentru dulapurile de bucătărie și mesele de toaletă și precum și un tarif de 30% pentru mobilierul tapițat.

Într-o postare separată pe rețelele de socializare, luni, Trump a confirrmat că intenționează să impună un tarif substanțial pentru toată mobila importată în Statele Unite.