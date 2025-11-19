Trump, către Putin: „Lasă-mă să îți rezolv eu nenorocitul ăsta de război, OK? Se va rezolva”

Donald Trump spune că a fost sunat de Putin. Foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că i-a cerut lui Vladimir Putin să-l lase să rezolve singur „nenorocitul ăsta de război” din Ucraina. De asemenea, Trump s-a declarat „puțin supărat” pe liderul de la Kremlin pentru că nu s-a ajuns încă la un acord de pace în acest conflict.

„Am pus capăt la 8 războaie și mai am unul de rezolvat. Știți voi care”, a spus Trump în cadrul unui forum de afaceri și investiții SUA-Arabia Saudită desfășurat la Washington. „Credeam că o să fie cel mai ușor de rezolvat, pentru că am o relație bună cu președintele Putin”.

Declarațiile lui Trump pot fi urmărite la linkul de mai sus după minutul 55:00.

„Dar sunt puțin supărat pe președintele Putin acum. Iar el știe asta”, a adăugat președintele american.

Trump a dat exemplu modul în care, susține el, a reușit să pună capăt conflictului dintre Armenia și Azerbaidjan.

„Știți ce s-a întâmplat în Azerbaidjan. Am rezolvat asta: era un război care dura de mai mulți ani acolo”.

Trump a dezvăluit apoi o discuție telefonică avută cu Putin.

„De fapt, Putin m-a sunat și mi-a zis: Nu pot să cred că ai rezolvat asta. Noi încercăm să o rezolvăm de mai multă vreme. I-am spus: Nu-ți face griji în privința asta. Lasă-mă să îți rezolv eu nenorocitul ăsta de război. OK? Nu trebuie să mă ajuți, n-am nevoie de niciun ajutor. Am nevoie de ajutor cu războiul ăsta. Se va rezolva”.