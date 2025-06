Trump dublează de azi tarifele la importurile de oţel şi aluminiu. Jurnalist Financial Times: Cu el trebuie să negociezi puternic

Donald Trump dublează tarifele la importurile de oţel şi aluminiu. Măsura intră în vigoare de astăzi şi prevede o majorare de la 25%, la 50%. România se află printre principalele ţări direct impactate având în vedere că ne aflăm pe locul al treilea la exportul de oţel şi aluminiu în Comunitatea Europeană. Doar anul trecut România a trimis către Statele Unite exporturi de oţel în valoare de jumătate de miliard de dolari. Rana Fonoohar, jurnalist la Financial Times, a explicat într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN cum va fi afectată ţara noastră şi ce măsuri poate lua România.

Rana Fonoohar, jurnalist Financial Times: "Cred, și am crezut mult timp că UE este într-o poziție mai puternică decât crede. Știți, UE este cel mai mare bloc comercial cu SUA. Dacă rămâne unită, cred că are o mare putere de negociere în acest moment. Iar Bruxelles-ul poartă discuții și cu Beijingul.

Din păcate, acest președinte, în special în al doilea mandat, nu a generat încredere. L-am văzut revenind asupra unui număr de promisiuni. L-am văzut schimbându-şi poziția la jumătatea drumului. Cred că va fi întotdeauna deschis la a face ceea ce pare oportun în acel moment dat. Cred că va fi foarte, foarte greu pentru SUA să inspire din nou încredere, sincer.

Cred că Ursula von der Leyen adoptă o atitudine mai dură decât alți lideri din trecut. Și cred că acesta este un lucru bun pentru că, sincer, puterea este ceea ce respectă acest președinte. Trebuie să vii la masa negocierilor cu o poziție puternică atunci când ai de-a face cu Trump.

Adică, atunci când vorbesc despre Ursula von der Leyen luând o poziţie mai puternică, mă refer la lucruri precum a spune, în regulă, dacă la sfârșitul zilei, nu putem veni cu ceva corect, vom impozita companiile de tehnologie din SUA. Vom reglementa Silicon Valley în diferite moduri. Adică, cred că nu te poți ambala și să iei ceea ce oferă Trump drept ultimul cuvânt. Cred că acesta este mentalitatea pierzătoare în această lume nouă".

(Interviu realizat de Tudor Cobrea)