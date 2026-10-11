Trump e contrazis de fostul său emisar pentru Rusia și Ucraina. Kellogg descifrează manevra Moscovei: "I-aș spune lui Putin ..."

Keith Kellogg, fostul emisar special al lui Donald Trump pentru Rusia și Ucraina, îl contrazice pe președintele american. FOTO: Profimedia Images

Keith Kellogg, fostul emisar special al lui Donald Trump pentru Rusia și Ucraina, îl contrazice pe președintele american. El a spus că Ucraina trebuie să continue atacurile asupra rafinăriilor rusești, iar acordul lui Putin privind motorina este doar o manevră a Moscovei pentru a scăpa de presiune. Declarația vine în timp ce Trump apără înțelegerea cu Kremlinul și îi cere Kievului un nou președinte, scrie duminică Kyiv Post.

Ucraina ar trebui să își continue atacurile cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de petrol rusești, în timp ce propunerea Moscovei de a livra motorină pe piețele internaționale este, cel mai probabil, o încercare de a reduce presiunea asupra sectorului său energetic, a declarat generalul în retragere Keith Kellogg, fostul emisar special al lui Donald Trump pentru Rusia și Ucraina, într-un interviu acordat Fox News.

Kellogg a afirmat că președintele rus Vladimir Putin are, probabil, motive ascunse atunci când plănuiește livrări de motorină către SUA și piețele globale, susținând că Moscova încearcă să oprească operațiunile Ucrainei îndreptate împotriva infrastructurii sale petrochimice.

"I-aș spune lui Vladimir Putin: vă mulțumesc foarte mult, chiar ne ajută. Dar m-aș uita la motivele ascunse pentru care organizează livrări de motorină către SUA și către piața internațională", a declarat Kellogg.

Potrivit lui Kellogg, Kremlinul speră ca Washingtonul să folosească negocierile diplomatice în curs privind încheierea războiului pentru a face presiuni asupra Kievului să suspende atacurile. El a adăugat că nu are încredere nici în Putin, nici în Kirill Dmitriev, reprezentantul special al Kremlinului pentru afaceri economice.

"Rușii încearcă să le transmită ucrainenilor și americanilor: ajunge cu atacurile asupra rafinăriilor noastre", a spus Kellogg. "Ucrainenii nu vor face asta. Vor continua să atace, așa cum ar trebui. Este o operațiune militară, este un război - și atacă în mod corect."

Kellogg a subliniat, de asemenea, diferența fundamentală dintre strategiile Ucrainei și ale Rusiei în alegerea țintelor. El a arătat că forțele ucrainene vizează obiective ale complexului militar-industrial rus, în timp ce forțele ruse lovesc infrastructura civilă, inclusiv școli și biserici.

Prin continuarea loviturilor asupra centrelor industriale de pe teritoriul Rusiei, Ucraina aduce realitatea războiului în interiorul Rusiei, a remarcat Kellogg, adăugând că se îndoiește că armata rusă are capacitatea operațională de a cuceri restul regiunii Donețk.

Trump apără acordul privind motorina

Evaluarea lui Kellogg vine pe fondul unei dezbateri tot mai aprinse la Washington, după ce președintele american Donald Trump a apărat acordul comercial bilateral încheiat cu Putin pentru livrarea de motorină rusească către cumpărătorii din SUA și de pe piața globală.

Vorbind sâmbătă cu jurnaliștii, Trump a apărat înțelegerea și l-a criticat pe președintele Volodimir Zelenski, susținând că liderii ucraineni creează perturbări pe piețele globale agricole și ale transportului comercial.

"Vrea să le facă probleme lumii, fermierilor noștri, cu motorina", le-a spus Trump jurnaliștilor, cu aproximativ o lună înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, în condițiile în care prețul motorinei pe piața americană a depășit 6 dolari pe galon (aproximativ 1,6 dolari pe litru).

Trump și-a reiterat apelurile la o schimbare politică la Kiev, afirmând că Zelenski a avut ocazia să ajungă la o înțelegere.

"Zelenski ar fi putut încheia acest război de multe, multe ori, dar alege să nu o facă", a spus Trump."Cred că a venit momentul ca Ucraina să aibă un nou președinte."

Acordul comercial privind motorina a fost anunțat vineri, 9 octombrie, după o convorbire telefonică între Trump și Putin, în paralel cu negocierile multilaterale de la Miami, unde emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit cu negociatori ucraineni și europeni.

Zelenski a descris momentul consultărilor de la Miami drept o "perdea de fum" pentru acordul energetic bilateral.

Derogări de la sancțiuni, războiul energetic și pagubele din rafinării

Potrivit termenilor anunțați de Trump, Moscova a acceptat să livreze imediat peste 300.000 de tone de motorină, cantitate care urmează să crească la 500.000 de tone în noiembrie și la 1 milion de tone ulterior, cu livrări care ar putea ajunge la 3 milioane de tone, în funcție de funcționarea rafinăriilor.

Pentru a facilita livrările, Departamentul Trezoreriei SUA a emis o licență generală temporară care autorizează tranzacțiile cu motorină rusească până la 7 aprilie 2027.

Derogarea a fost acordată cu puțin timp înainte ca administrația să fie obligată să aplice sancțiunile prevăzute de Legea Lindsey O. Graham privind sancționarea Rusiei și Iranului din 2026, care impune tarife vamale și sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc.

Infrastructura energetică rămâne un punct central al conflictului. Atacurile cu drone ale Ucrainei au avariat instalații de distilare primară și de rafinare din întreaga Rusie, scoțând din funcțiune aproximativ 40% din capacitatea de rafinare a țării și obligând Moscova să interzică exporturile de carburanți.

Deși Washingtonul a cerut Kievului să oprească unilateral atacurile asupra rafinăriilor rusești pentru a stabiliza prețurile carburanților, oficialii ucraineni au respins această solicitare.

Kievul a propus un armistițiu energetic reciproc, acceptând să oprească atacurile asupra rafinăriilor doar dacă Rusia încetează atacurile asupra rețelei electrice și a centralelor termice din Ucraina. Acest cadru nu a fost însă acceptat de Moscova și nici inclus în acordul comercial al Casei Albe.