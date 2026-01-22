Trump ia în considerare o zonă scutită de taxe vamale pentru Ucraina, susține Witkoff: „Va schimba fundamental regulile jocului”

Președintele american Donald Trump și emisarul special al SUA, Steve Witkoff. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump ia în considerare pentru Ucraina o zonă de liber schimb fără taxe vamale, a declarat emisarul special al SUA, Steve Witkoff, miercuri, că în timpul în cadrul evenimentului Ukraine Breakfast, desfășurat în marja Forumului Economic Mondial de la Davos. El a sugerat, de asemenea, că, în cazul implementării acestei idei, numeroase întreprinderi industriale s-ar putea reloca în Ucraina.

„Președintele a vorbit despre o zonă fără tarife vamale din Ucraina, care, în opinia mea, va schimba fundamental regulile jocului. Veți vedea industria intrând în acea regiune la scară masivă.

Imaginați-vă: aveți posibilitatea să rămâneți înaintea competitorilor, pentru că nu plătiți taxe vamale atunci când expediați bunuri către Statele Unite. Sunt lucruri de amploare despre care am discutat, pe care poporul ucrainean le merită, pentru că au fost foarte curajoși în acestă luptă (n.r. cu Rusia)”, a spus el.

Aceste declarații au fost făcute de Witkoff înaintea unei vizite la Moscova, unde administrația SUA lucrează la opțiuni pentru o soluționare pașnică a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Ulterior, el intenționează să viziteze Abu Dhabi pentru a participa la grupuri de lucru, inclusiv pe teme de securitate și cooperare economică.

Trump și Zelenski se vor întâlni joi la Davos. Witkoff se vede cu Putin la Moscova

Președintele Donald Trump a declarat că se va întâlni joi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Întâlnirea președintelui cu Zelenski este programată să aibă loc după un eveniment al Consiliului pentru Pace din Gaza de la Davos și urmează întâlnirilor bilaterale de miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și liderii Poloniei, Belgiei și Egiptului.

Întâlnirea ar urma să aibă loc în contextul în care Axios a scris că Washingtonul și Kievul nu vor semna un acord de 800 de miliarde de dolari privind reconstrucția postbelică a Ucrainei la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Emisarul special Steve Witkoff și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner, vor călători la Moscova joi, unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin. Apoi vor merge în Emiratele Arabe Unite pentru grupuri de lucru.

Întrebat dacă Rusia este serioasă în privința unui acord, Witkoff a spus că Putin i-a invitat pe cei doi la Moscova.

„Rușii ne-au invitat să venim și aceasta este o declarație semnificativă din partea lor”, a spus Witkoff într-un interviu acordat postului de televiziune Bloomberg de la Davos, miercuri.

Luni, președintele a declarat că l-a invitat pe Putin să se alăture Consiliului său pentru Pace din Gaza, în timp ce armata rusă continuă atacurile asupra Kievului.