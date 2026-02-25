Trump, în discursul SOTU, despre „noul prieten și partener” Venezuela: „Ne-au livrat 80 de milioane de barili de petrol”

Foto: Profimedia Images

Donald Trump a declarat, miercuri, în faţa Congresului că Statele Unite au primit peste 80 de milioane de barili de petrol din partea Venezuelei, „noul nostru prieten şi partener”.

„Tocmai am primit de la noul nostru prieten şi partener, Venezuela, peste 80 de milioane de barili de petrol”, a declarat preşedintele american în discursul său despre Starea Uniunii.

De la capturarea de către Statele Unite, pe 3 ianuarie, a dictatorului Nicolas Maduro, guvernul american depune eforturi pentru a controla exploatarea enormelor rezerve de hidrocarburi ale ţării din America de Sud.

Producţia de acolo este în prezent plafonată la aproximativ un milion de barili pe zi, după decenii de investiţii insuficiente care au lăsat infrastructura într-o stare deplorabilă.

„Forțele armate ale SUA au copleșit și înfrânt un dușman, au oprit domnia unui dictator sud-american, Nicolas Maduro, aducându-l în SUA pentru a fi în fața justiției. O victorie grozavă pentru SUA și pentru poporul Venezueluei.

Lucrăm îndeaproape cu noua președintă a Venezuelei, Delcy Rodriguez, pentru a obține câștiguri uriașe și să dăm o nouă speranță celor care au suferit teribil”, a mai spus Trump, tot pe tema Venezuelei.