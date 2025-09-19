Trump, la bordul Air Force One: "Nu cred că a venit momentul pentru un armistițiu Rusia - Ucraina"

Președintele SUA, Donald Trump, a efectuat o vizită de două zile în Marea Britanie. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști la bordul Air Force One, joi, la întoarcerea din Marea Britanie, dacă acum ar fi un moment potrivit pentru un armistițiu între Rusia și Ucraina.

"Nu cred. Dar, la momentul potrivit, dacă va trebui să o fac, va fi dur", a răspuns el, potrivit CNN.

Trump a avut, probabil, în vedere măsurile menite să blocheze economia rusă, care în prezent funcționează pe principii de război și reușește să obțină venituri din petrol și gaze în ciuda sancțiunilor internaționale.

CNN notează că răspunsul dat jurnaliștilor în drum spre SUA contrastează cu cel de la conferința comună cu premierul britanic, desfășurată mai devreme în cursul zilei.

"În ceea ce privește situația din Rusia, sper că vom avea vești bune pentru voi în curând", a afirmat atunci Trump, alături de Keir Starmer.

Trump: Starmer, "un pic jenat" că unele state UE continuă să cumpere petrol rusesc

La bordul Air Force One, președintele SUA a mai fost întrebat dacă a discutat cu premierul britanic Keir Starmer despre Ucraina, iar Trump a replicat că șeful guvernului britanic a fost "un pic jenat" de faptul că țările europene continuă să cumpere petrol rusesc.

"A fost un pic jenat de faptul că am 'prins' Europa - țările NATO, țările UE, le puteți numi oricum, pentru că sunt foarte similare - cumpărând petrol din Rusia. A spus că 'nu e bine'. Apreciez că a spus asta", a declarat el, adăugând că Starmer nu este "unul dintre vinovații" a căror țară cumpără petrol rusesc.

Președintele american a avertizat la finele săptămânii trecute statele blocului european, spunând că SUA vor impune "sancțiuni majore" Rusiei numai dacă acestea vor înceta să mai cumpere petrol rusesc.