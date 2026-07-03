Trump publică un nou clip generat cu AI în care apare ca medic și tratează „Trump Derangement Syndrome”-ul vedetelor

Foto: Colaj capturi ecran Twitter/@realdonaldtrump

Donald Trump a publicat, joi, pe rețelele sociale un videoclip generat cu inteligență artificială în care apare ca medic și pretinde că a vindecat câțiva dintre cei mai cunoscuți critici ai săi din lumea celebrităților — inclusiv pe Rosie O’Donnell — de afecțiunea fictivă numită „Trump derangement syndrome”.

„Este foarte bolnav și se înrăutățește pe zi ce trece. Al 25-lea Amendament există exact pentru asta. Înlăturați-l. Puneți-l sub acuzare. Condamnați-l”, a spus Rosie O'Donnell, făcând referire la acest clip și spunâns că evaluarea ei în ce-l privește pe Trump rămâne neschimbată.

Videoclipul, construit ca o serie de mărturii și distribuit de contul @realDonaldTrump, prezintă versiuni generate cu AI ale unor vedete care s-au exprimat împotriva președintelui și a administrației sale, inclusiv Whoopi Goldberg, Edward Norton și Julia Roberts. Materialul folosește imagini fabricate, cu aspect extrem de realist, pentru a le înfățișa pe aceste vedete regretând ostilitatea lor față de Trump.

„Nu puteam să mănânc, nu puteam să dorm, eram mereu furios”, spune o versiune deepfake a lui Robert De Niro. „Îi făceam nefericiți pe toți cei din jurul meu”.

Îmbrăcat într-un halat alb și cu un stetoscop la gât, „Dr. Trump”, generat de AI, spune că nu era sigur că îi poate ajuta pe cei „afectați de TDS”, termen folosit de președinte și aliații săi pentru a-i acuza pe critici că se opun „irațional” agendei sale.

„Erau atât de pierduți, încât nu eram deloc sigur”, spune falsul Trump, înainte de a-și promova „planul de tratament”.

Cei afectați de „TDS” ar trebui să „închidă știrile false, să se roage, iar dacă se simt vreodată anxioși, să bea o Coca-Cola zero, ca mine, și vor vedea o schimbare remarcabilă în viața lor”, spune Trump.

Trump a folosit cu entuziasm conținut generat cu AI, uneori șocant, adesea pentru a-și lăuda propria președinție sau pentru a-și ataca adversarii. La începutul acestui an, el a distribuit o imagine în care apărea ca Isus vindecând bolnavii. A șters postarea după criticile unor comentatori creștini și aliați cunoscuți, care au descris imaginea drept blasfematoare.

Într-o altă postare, s-a înfățișat ca papă, în timpul unui conflict cu Leon al XIV-lea. Anul trecut, a publicat cu entuziasm o copertă falsă a revistei Time, în care apărea ca rege purtând coroană. „Trăiască regele!”, a declarat el.

În februarie, Trump a distribuit un videoclip rasist în care Barack Obama și Michelle Obama erau prezentați drept maimuțe, provocând reacții furioase. A șters postarea, dar a refuzat să își ceară scuze.

Casa Albă a tratat în mare măsură aceste postări drept glume și parte a stilului de „comunicare politică” al președintelui american. Răspunzând la întrebări despre cel mai recent videoclip, un purtător de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, a spus că e „dreptul” lui Trump să publice ce vrea pe rețelele sociale.

„Trump Derangement Syndrome este o boală paralizantă care, din păcate, a descompus creierul multor oameni”, a adăugat el.

Oficialii nu au confirmat dacă Casa Albă a contactat vreunul dintre actorii reprezentați în videoclip pentru a le cere acordul privind folosirea imaginii lor.