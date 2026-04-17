"Care-i faza cu meme-urile deepfake cu Trump, de la Isus la Rocky și Darth Vader?" Analiză CNN: Are legătură directă cu MAGA

5 minute de citit Publicat la 23:45 17 Apr 2026 Modificat la 23:46 17 Apr 2026

Meme-uri cu Donald Trump publicate pe contul președintelui american de pe Truth Social. Sursă foto: Donald Trump / Truth Social / X

Înainte de Donald Trump portretizat ca Isus Hristos, a existat Trump reprezentat ca papă, după cum a existat un Trump în rolul lui Rocky sau înfățișat ca pilot militar, lansând bombe cu excremente deasupra protestatarilor No Kings.

Pentru unii, aceste postări făcute de Trump sau în numele său pe rețelele sociale sunt dovezi de infantilism sau faulturi flagrante la adresa bunului simț.

Însă pentru mișcarea MAGA - a susținătorilor președintelui - ele reprezintă o componentă importantă a comunicării între liderul republican și baza sa electorală, arată CNN într-o analiză publicată pe site-ul său.

E posibil ca Trump să fi realizat că a depășit o limită cu postarea, acum ștearsă, în care apărea în rolul Mântuitorului și pe care unii creștini au considerat-o blasfemiatoare.

În loc să abandoneze tema, președintele a recidivat, distribuind, miercuri, o altă imagine, cu el alături de Isus, recunoscând implicit postarea anterioară și construind o alta pe baza ei.

După cum remarcă analiza CNN, meme-urile cu Trump încearcă să acopere aria largă a actualității din perspectiva pe care Casa Albă o consideră corectă pentru electoratul prezidențial.

Șeful statului a fost prezentat într-o scenă generată cu AI alături de Părinții Fondatori ai Americii. A apărut într-un videoclip ca jucător de hochei, spulberând apărarea canadiană, în contextul în care a amenințat să anexeze Canada.

A existat un Trump asemenea colonelului din filmul „Apocalypse Now” al lui Francis Ford Coppola, „mirosind” victoria în locul napalmului. Și a mai existat unul imaginat ca Darth Vader, neutralizând rezistența rebelă cu o sabie laser roșie.

„Meme-urile sunt, de fapt, doar metode vizuale de comunicare și cred că le permit oamenilor să introducă idei în discursul cultural fără a fi nevoiți să-și exprime explicit opiniile”, explică Taylor Lorenz, jurnalistă specializată pe tehnologie și autoarea cărții „Extremely Online: The Untold Story of Fame, Influence, and Power on the Internet” / Foarte online: povestea nespusă a notorietății, influenței și puterii pe internet”.

Meme-urile cu Trump, de la glowfakes la fanfakes

Toate imaginile menționate anterior sunt o formă de deepfake, spune Kaylyn Jackson Schiff, co-directoare a laboratorului GRAIL (Governance and Responsible AI Lab) de la Universitatea Purdue.

Termenul deepfake este cel mai frecvent asociat cu conținutul înșelător generat cu Inteligența Artificială pentru a induce oamenii în eroare.

Cercetătorii de la GRAIL au creat o bază de date cu mii de deepfake-uri politice sau „conținut sintetic”, cum le numesc ei, și le-au împărțit pe categorii.

„Darkfakes” sunt imaginile înșelătoare cu conotație negativă.

„Poate fi o imagine sintetică realistă care încearcă să facă un adversar să arate rău”, spune Schiff.

„Glowfakes” sunt creații cu intenție pozitivă, făcând pe cineva să arate mai bine decât ar arăta în realitate.

„Foefakes” sunt fundamental negative. Conținutul vizual nu este realist, scopul principal fiind acela de a prezinta un adversar într-o lumină negativă, trollându-l practic.

„Fanfakes” idolatrizează sau idealizează subiectul, fără pretenția de a fi ancorate în realitate.

Prezentarea lui Trump ca Superman sau ca o figură divină este în mod evident falsă, dar poate amplifica entuziasmul și sprijinul în rândul bazei, argumentează Kaylyn Jackson Schiff.

Nu toate meme-urile „pozitive” cu Trump super-erou pleacă de la Casa Albă

Aceste tipuri de imagini în care Trump este eroul nu sunt întotdeauna generate de Casa Albă.

O versiune a conținutului vizual în care Trump apare pe post de Isus a fost distribuită încă din februarie de contul lui Nick Adams, un influencer de dreapta.

Adams este angajat la Departamentul de Stat în calitate de „trimis prezidențial special pentru turismul american, excepționalism și valori” și este un susținător fervent al lui Trump.

July 4th, 1776 and November 5th, 2024. The two most important dates in American history! pic.twitter.com/8anqoTYLUi — Nick Adams (@NickAdamsinUSA) July 3, 2025

El a distribuit inclusiv un conținut vizual generat cu AI în care președintele pare să se roage în Biroul Oval, cu spiritele lui Martin Luther King Jr. și Abraham Lincoln în spatele său.

Relația lui Trump cu baza sa este unică în politica americană: în loc să fie distant față de meme-uri, el amplifică conținutul creat în favoarea sa.

Partea interesantă, pentru specialiști, este că, susținătorii îl văd pe președinte atât ca om obișnuit, cât și ca erou.

Deși este vorba despre imagini în mod evident false și aparent ridicole, ele pot avea un impact cumulativ, avertizează Taylor Lorenz.

„Panourile publicitare pe care le vezi când mergi la muncă te fac să cumperi ceva? Nu. Dar îți intră în minte și îți modelează felul în care gândești și percepi lucrurile”, a detaliat ea.

Nu există un politician similar lui Trump în zona stângă a politicii americane

Trump este maestrul influenței politice de dreapta, arată Aidan Walker, autorul newsletterului „How to Do Things With Memes / Cum să fac lucrurile cu ajutorul meme-urilor” de pe platforma Substack.

El l-a comparat pe republicanul de aproape 80 de ani cu MrBeast, creatorul de conținut de pe YouTube.

Există mulți în același ecosistem ca MrBeast, dar niciunul nu are aceeași influență.

„E ca o balenă mare, iar toți ceilalți beneficiază de curentul pe care îl lasă în urmă”, spune Walker.

În acest moment nu există un echivalent al lui Donald Trump pe partea stângă a politicii americane, care să-i unească pe cei din Partidul Democrat.

Potrivit lui Walker, figuri de stânga precum Bernie Sanders și Alexandria Ocasio-Cortez au acumulat influență, dar într-un mod foarte diferit față de Trump.

„Donald Trump și echipa sa sunt foarte buni la crearea de ‘fanfakes’, care sunt atractive pentru baza prezidențială și care exploatează tendința deja existentă a susținătorilor, de a-l pune pe un piedestal”, a subliniat Kaylyn Jackson Schiff.

Se poate observa că democrații încearcă, într-un fel, să recupereze decalajul.

Spre exemplu, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a distribuit o imagine cu Trump în rolul Mariei Antoaneta.

Acest „foefake” era menit să ironizeze reconstrucția aripii de est a Casei Albe, considerată de mulți ca fiind exagerată și costisitoare.

TRUMP “MARIE ANTOINETTE” SAYS, “NO HEALTH CARE FOR YOU PEASANTS, BUT A BALLROOM FOR THE QUEEN!” pic.twitter.com/u8o6dSsIhW — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) October 1, 2025

Trolling-ul prin foefakes se potrivește cu politica modernă, foarte polarizată, însă aspectele ridicole pot ajunge în contradicție cu partea serioasă, responsabilă guvernamental, a rolului unui politician.

Meme-ul Trump - Isus și-ar fi găsit sensul în contextul tensiunilor reale între Trump și Papa Leon.

Însă, în cele din urmă, imaginea în sine a devenit subiect de știre.

La fel s-a întâmplat și când Trump a distribuit un videoclip încheiat cu imagini rasiste, în care Barack și Michelle Obama erau reprezentați ca maimuțe.

Acest clip și meme-ul cu Trump Mântuitorul sunt printre puținele postări pe care Casa Albă le-a șters efectiv.