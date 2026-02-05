Trump refuză să aleagă între JD Vance și Marco Rubio și spune că ar fi "interesant" dacă tot el ar fi președinte în 2029

Donald Trump spune că e prea devreme să aleagă între Marco Rubio și JD Vance. Sursă foto: Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a refuzat să spună dacă înclină spre vicepreședintele JD Vance sau spre secretarul de stat Marco Rubio, atunci când a fost provocat să-l aleagă pe succesorul său în campania prezidențială republicană din 2028, scrie Agerpres.

Refuzul de a clarifica lucrurile vine în contextul în care JD Vance, fost senator republican al statului Ohio, a declarat că va discuta cu Trump după alegerile congresionale "mid-term" din noiembrie despre posibilitatea de a candida la președinția SUA în numele republicanilor.

Pe de altă parte, există speculații că Marco Rubio, fost senator de Florida, care a candidat pentru nominalizarea prezidențială a Partidului Republican în 2016 și a pierdut în fața lui Trump, s-ar putea înscrie în cursa pentru cea mai înaltă funcție în stat.

Rubio nu a exclus candidatura în 2028, dar l-a lăudat pe Vance ca fiind un potențial candidat puternic.

Trump: Ambii sunt fantastici

Într-un interviu acordat NBC News, Trump a spus că "ar înclina" să susțină un succesor, atunci când a fost întrebat despre Vance și Rubio, dar a adăugat că nu vrea să intre în subiect acum.

"Mai avem trei ani. Știți, am doi oameni care fac o treabă excelentă. Nu vreau să mă cert ... sau nu vreau să folosesc cuvântul 'ceartă', pentru că nu ar fi o ceartă. Însă JD (Vance) este fantastic, iar Marco este fantastic", a afirmat președintele.

Liderul de la Casa Albă a comentat adesea că cei doi politicieni ar trebui să candideze "împreună", sugerând un posibil tandem președinte-vicepreședinte.

Într-o aparentă aluzie la Rubio, șeful diplomației americane, Trump a menționat că "unul este puțin mai diplomat decât celălalt", dar i-a catalogat pe ambii drept "oameni cu o inteligență foarte ridicată".

"Cred că există o diferență de stil. Știți, puteți vedea singuri stilul. Dar amândoi sunt foarte capabili. Cred că o combinație de JD și Marco ar fi foarte greu de învins. Dar în politică nu se știe niciodată, nu-i așa?", a adăugat el.

Trump, întrebat dacă s-ar vedea președinte și în 2029: Ar fi interesant

Alegerile din 2028 se anunță a fi o cursă deschisă atât de partea republicană, cât și de cea democrată și se așteaptă numeroși pretendenți la nominalizările prezidențiale în cele două formațiuni politice.

În interviul pentru NBC, Trump a dat din nou impresia că ar cocheta cu ideea de a candida pentru un al treilea mandat, care nu îi este însă permis de Constituție.

Întrebat dacă vede vreun scenariu în care ar fi încă președinte în ianuarie 2029, Trump a răspuns: "Nu știu. Ar fi interesant".