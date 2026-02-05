Trump vrea să pună sub control federal organizarea alegerilor pentru Congres. Bannon: "Agenții ICE vor sta lângă secțiile de vot"

2 minute de citit Publicat la 08:35 05 Feb 2026 Modificat la 08:35 05 Feb 2026

Cel mai cunoscut ideolog MAGA a confirmat că Administrația Trump va trimite agenți ICE la secțiile de vot, la alegerile din noiembrie. Sursă foto: Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, atacă sistemul electoral american cu o agresivitate reînnoită, prin percheziţii, proceduri juridice, dorinţa exprimată public de a "naţionaliza" scrutinurile şi plângeri repetate cu privire la votul "trucat".

Toate aceste mișcări vin înaintea alegerilor de la mijloc de mandat, din toamnă, care se anunţă dificile pentru Partidul Republican, relatează AFP, citată de Agerpres.

Cea mai recentă inițiativă a preşedintelui republican este să ia organizarea alegerilor de la nivelul statelor şi să o încredințeze autorităţilor federale.

"Ar trebui să preluăm controlul votului în cel puţin 15 locuri", a spus el luni, în cadrul unui podcast al conservatorului Dan Bongino, fost director adjunct al FBI.

Trump a recidivat marţi, declarând: "Nu ştiu de ce guvernul federal nu se ocupă de asta".

Miercuri, președintele a menţionat Detroit, Philadelphia şi Atlanta - oraşe importante conduse de democrați- afirmând: "Dacă nu pot număra voturile în mod corect (....) atunci trebuie să găsim o altă soluţie".

Partidul Republican ar putea pierde controlul asupra Congresului în noiembrie, conform sondajelor.

De asemenea, republicanii ar urma să piardă o serie scrutinuri locale, notează agenția internațională de știri.

Profesor de Drept: Statele au, prin Constituție, prerogativa de a organiza alegeri

"Constituţia prevede clar că statele sunt responsabile pentru organizarea alegerilor, inclusiv pentru scrutinurile naţionale majore, cum ar fi alegerile de la jumătatea mandatului. Acest lucru nu se dezbate", explică Justin Levitt, profesor de Drept la Loyola Law School.

Acest avocat, care a lucrat pentru administraţiile preşedinţilor democraţi Barack Obama şi Joe Biden, a spus pentru AFP că descentralizarea procesului electoral a fost prevăzută din cauza vastului teritoriu al Statelor Unite, dar şi ca o "măsură anticorupţie" și ca instrument de "separare a puterilor".

"Donald Trump este hotărât să testeze rezistenţa sistemului electoral american. Nu cred că va reuşi", a estimat Levitt.

Liderul de la Washington, care se teme de eventuale proceduri de destituire iniţiate de democraţi în cazul în care Partidul Republican va suferi o înfrângere în noiembrie, nu se opreşte aici.

El continuă să propage teoria că alegerile prezidenţiale din 2020, pe care le-a pierdut în fața lui Joe Biden, au fost falsificate, deși instanţele de judecată au confirmat legitimitatea votului.

Recent, la Davos, în Elveţia, el a declarat în faţa liderilor politici internaționali: "Au fost alegeri trucate. Toată lumea ştie asta".

"Unii vor fi în curând urmăriţi penal pentru ceea ce au făcut", a ameninţat el.

Tulsi Gabbard asistă percheziții la un centrul electoral, la ordinul lui Trump

Pe 28 ianuarie, FBI a confiscat sute de cutii cu documente dintr-un centru electoral din Georgia, vizat de acuzaţii nefondate de fraudă.

Percheziţia a fost efectuată sub supravegherea directoarei Serviciilor Naţionale de Informaţii, Tulsi Gabbard.

Confruntată cu critici dure din partea opoziţiei democrate, ea a recunoscut că însuşi Donald Trump i-a cerut să meargă acolo.

Departamentul Justiției a intentat, de asemenea, procese în aproximativ douăzeci de state americane pentru a recupera registrele electorale.

Ideolog MAGA: Agenții ICE vor fi lângă secțiile de votare în noiembrie

"Toate acestea fac parte dintr-o strategie mai amplă, cu scopul de a pune la îndoială, cel puţin, viitoarele alegeri", a declarat pentru AFP Rick Hasen, profesor de Drept la UCLA.

"În cel mai rău scenariu, asta semnalează că (Donald Trump) ar putea încerca să folosească guvernul federal pentru a interveni efectiv în modul în care statele organizează alegerile din 2026", a continuat el.

Într-un scenariu și mai extrem, unii dintre adversarii preşedintelui se tem că Trump va ordona forţelor federale sau chiar armatei să intervină pentru a influenţa votul.

"Vom avea ICE (Serviciul de Imigrare şi Control Vamal) în jurul secţiilor de votare în noiembrie", a confirmat marţi Steve Bannon, unul dintre principalii ideologi ai mişcării MAGA.