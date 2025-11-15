Trump renunță la tarife pentru zeci de produse. Casa Albă a publicat lista alimentelor care scapă de taxe

Trump renunță la tarife pentru zeci de produse. Foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv care permite ca o gamă largă de produse alimentare, inclusiv cafea, banane și carne de vită, să scape de tarifele sale extinse.

Decizia vine în contextul presiunii tot mai mari asupra administrației sale din cauza creșterii prețurilor. Deși anterior a minimalizat îngrijorările legate de costul vieții, Trump a pus accent pe acest subiect după rezultatele slabe obținute de Partidul Republican la alegerile de săptămâna trecută.

Produsele incluse pe lista de scutiri publicată de Casa Albă variază de la avocado și roșii la nuci de cocos și mango. Potrivit administrației, aceste bunuri nu pot fi produse în cantități suficiente pe plan intern, scrie BBC.

Schimbare de direcție la Casa Albă

Trump a susținut de mult timp că tarifele sale - în prezent 10% pentru importurile din toate țările, cu taxe suplimentare pentru mai mulți parteneri comerciali - nu vor duce la scumpirea produselor pentru consumatorii americani. El a descris ideea că prețurile ar crește drept o „minciună” promovată de democrați și a argumentat că taxele sunt necesare pentru reducerea deficitului comercial al SUA, adică diferența dintre valoarea bunurilor cumpărate de la alte țări și cea a celor vândute de Statele Unite. Trump a spus că SUA au fost exploatate de „trișori” și „jefuite” de străini, iar tarifele mai mari ar încuraja consumatorii americani să cumpere produse interne.

Însă prețurile alimentelor, în special cele ale cărnii de vită, au devenit o problemă politică pentru Trump. Săptămâna trecută, el a cerut o investigație în industria de procesare a cărnii, acuzând companiile de „coluziune ilicită, manipularea prețurilor și fixarea prețurilor”.

Președintele a încercat să câștige sprijin pentru tarife oferind americanilor cecuri de rambursare de 2.000 de dolari, chiar dacă Curtea Supremă examinează în prezent dacă avea autoritatea legală de a le impune.

Tarife reduse la unele alimente

Noile scutiri marchează însă o inversare a poziției administrației Trump, care încearcă să reducă prețurile prin renunțarea la tarife pentru unele alimente de bază. Vorbind cu reporterii vineri, Trump a explicat că decizia se aplică produselor care nu sunt fabricate în SUA, „așa că nu există protecție pentru industriile sau produsele noastre alimentare”. El a adăugat că nu crede că vor fi necesare alte renunțări la tarife în viitor, precizând: „Nu cred că va fi nevoie”.

„Am făcut doar o mică renunțare pentru anumite alimente, cum ar fi cafeaua, unde prețurile erau puțin mai mari. Acum vor scădea în foarte scurt timp”, a spus Trump.

Economiștii au avertizat că firmele ar putea transfera costul tarifelor către clienți sub forma unor prețuri mai mari. Deși inflația a rămas mai redusă decât se așteptau analiștii în septembrie, majoritatea produselor monitorizate de Departamentul Muncii au înregistrat creșteri de preț, iar alimentele au urcat cu 2,7% față de anul trecut.

Ce produse nu mai sunt supuse tarifelor

Noile scutiri pentru produse alimentare intră în vigoare retroactiv începând de la miezul nopții de joi, 13 noiembrie, a precizat Casa Albă. În altă măsură pentru a răspunde îngrijorărilor legate de prețurile la alimente, administrația a anunțat că taxele la importul de cafea și banane vor fi reduse ca parte a unor acorduri comerciale cu patru țări din America Latină. Trump și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au promis să scadă prețul cafelei cu 20% în SUA în acest an.

Lista produselor scutite de tarife cuprinde peste 100 de articole, inclusiv cafea, cacao, ceai negru și verde, boabe de vanilie, carne de vită de diverse tipuri, fructe precum acai, avocado, banane, nuci de cocos, guava, lime, portocale, mango, plantain, ananas, ardei și roșii, condimente precum scorțișoară, cuișoare, coriandru, curry, ghimbir, șofran și turmeric, precum și nuci, cereale, rădăcinoase și semințe, printre care alune de Brazilia, caju, castane, macadamia, semințe de pin, tapioca, taro și castane de apă.