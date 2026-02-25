Trump s-a certat cu democrații în timpul discursului SOTU. Un congresman democrat a fost dat afară din sală

Foto: Profimedia Images

Congresmanul democrat Al Green a fost escortat, miercuri, din sala Camerei Reprezentanţilor SUA la începutul discursului preşedintelui Trump despre Starea Uniunii, după ce a ridicat o pancartă de protest.

În timp ce Trump intra în sala Camerei, Green, un democrat din Texas, a desfăşurat o pancartă albă pe care scria: „Oamenii de culoare nu sunt primate”. Aceasta este o referinţă la un videoclip postat pe reţelele sociale la începutul acestei luni de Trump, care includea un clip care îi înfăţişa pe fostul preşedinte Barack Obama şi pe fosta Primă Doamnă Michelle Obama drept maimuţe.

Casa Albă a eliminat în cele din urmă videoclipul, iar Trump a declarat că un membru al personalului a postat videoclipul.

Green a fost parlamentarul care l-a huiduit pe Trump în timpul discursului său în faţa Congresului de anul trecut.

Scandal și certuri cu opoziția în timpul discursului SOTU

Donald Trump i-a atacat democrați în timpul discursului său, cerându-le să se ridice în picioare în timp ce-și anunța politicile anti-imigraționiste. El a susținut că Departamentul Homeland Security nu mai are finanțare din cauza democraților. Unii dintre democrați au început să scandeze împotriva lui și să strige critici la adresa lui.

„Ar trebui să vă fie rușine că nu vă ridicați în picioare”, le-a spus Trump democraților, care au stat pe scaune pe tot parcursul discursului.

De cealaltă parte, republicanii au aplaudat și scandat.

„Trișează, au trișat, au politici proaste și singurul mod prin care pot câștiga este dacă fraudează”, i-a acuzat Trump pe democrați.

Scandalul a erupt pe mai vechea temă a metodelor de identificare a votanților. Republicanii vor ca prezentarea unui act de identitate să fie obligatorie la vot în toate statele. Democrații se opun și spun că e o măsură „rasistă” care-i va priva pe mulți americani de culoare săraci de dreptul la vot.

Democrații au susținut, printre altele, obținerea unui „ID” de vot gratuit, însă republicanii se opun.

„Priviți, nimeni nu se ridică în picioară – oamenii ăștia (democrații – n. red.) sunt nebuni, vă spun. Sunt absolut nebuni”, a spus Trump.