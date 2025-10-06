Trump sfidează decizia instanței și trimite trupe ale Gărzii Naționale din California la Portland , FOTO: Getty Images

Președintele SUA Donald Trump a trimis trupe din California în statul Oregon, după ce o instanță a respins încercarea sa de a desfășura Garda Națională în orașul Portland. Decizia lui sfidează asfel ordinul judecătoresc care bloca desfășurarea trupelor, prin folosirea soldaților Gărzii Naționale deja staționați în Los Angeles, scrie BBC.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a amenințat că va intenta un proces împotriva acestei decizii, pe care a numit-o „un abuz uluitor al legii”, în timp ce guvernatorul statului Illinois, JB Pritzker, a afirmat că Trump redistribuie și Garda Națională din Texas.

Portland este cel mai recent oraș condus de democrați vizat de președinte în încercarea sa de a combate ceea ce el descrie drept criminalitate „scăpată de sub control”, pe fondul protestelor față de politicile administrației privind aplicarea legilor imigrației.

200 de membri ai Gărzii Naționale, trimiși în Portland

Departamentul Apărării a confirmat că 200 de membri ai Gărzii Naționale din California au fost realocați la Portland pentru a „sprijini Serviciul de Imigrare și Vamă al SUA (ICE) și alți agenți federali în îndeplinirea atribuțiilor oficiale”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, a declarat: „Președintele Trump și-a exercitat autoritatea legală pentru a proteja bunurile și personalul federal din Portland în urma revoltelor violente și a atacurilor asupra forțelor de ordine.”

Ea l-a criticat pe Newsom, spunând că acesta ar trebui „să se situeze de partea cetățenilor respectuoși față de lege, nu de partea criminalilor violenți care distrug Portland și orașe din întreaga țară.”

Pritzker a declarat, duminică seară, că Trump „ordonă desfășurarea a 400 de membri ai Gărzii Naționale din Texas în Illinois, Oregon și alte locații din SUA”. El i-a cerut guvernatorului Texasului, Greg Abbott, „să retragă imediat sprijinul pentru această decizie și să refuze colaborarea”.

Trupe deja prezente în Los Angeles, redistribuite în Portland

În timpul verii, Los Angeles a fost scena unor proteste zilnice ample, după ce orașul a devenit ținta intensificării raidurilor de imigrație. În iunie, Trump a desfășurat Garda Națională a statului pentru a calma tensiunile – o decizie semnificativă, întrucât desfășurarea trupelor revine, de obicei, guvernatorului.

Newsom a susținut că folosirea armatei în Los Angeles a fost inutilă și a înrăutățit situația, în timp ce Trump a afirmat că aceasta a salvat orașul „de la a fi ars din temelii”.

Acum, administrația Trump a redistribuit trupele care erau deja în Los Angeles către Portland. „Nu este vorba despre siguranța publică, ci despre putere. Comandantul suprem folosește armata americană ca pe o armă politică împotriva propriilor cetățeni”, a spus Newsom, acuzându-l pe președinte că ignoră instanțele.

„Vom duce această luptă în instanță, dar publicul nu poate rămâne tăcut în fața unui comportament atât de nesăbuit și autoritar.”

Portland, epicentrul protestelor față de politicile de imigrație

Protestele continuă în Portland și în alte orașe din SUA, declanșate de aplicarea mai strictă a legilor imigrației de către administrația Trump.

Portland, în special, a fost frecvent criticat de președinte pentru prezența numeroasă a persoanelor pe care susținătorii săi le descriu drept membri ai mișcării „Antifa” („anti-fasciști”). Recent, Trump a semnat un ordin executiv prin care desemnează gruparea – o mișcare slab organizată de activiști de extremă stângă – drept organizație teroristă internă.

Desfășurarea trupelor la Portland a avut loc la o zi după ce Trump a autorizat trimiterea a 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, sub un pretext similar.

Și acolo au avut loc proteste față de aplicarea politicilor de imigrație. Sâmbătă, manifestațiile au devenit violente, autoritățile de imigrație afirmând că au deschis focul asupra unei femei înarmate după ce aceasta și alte persoane ar fi lovit cu mașinile vehiculele forțelor de ordine. Starea femeii este necunoscută, dar oficialii spun că aceasta s-a dus singură la spital.

Critici dure din partea autorităților locale

Guvernatorii au condamnat planurile lui Trump, calificându-le drept un abuz de putere. Guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, a declarat că președintele „încearcă să fabrice o criză”.

Duminică, într-un interviu la CNN, Pritzker a spus că autorizarea desfășurării trupelor va provoca și mai multe proteste, acuzând administrația că încearcă să creeze un „câmp de luptă” pentru a justifica intervenția.

„Ei vor haos pe străzi. Vor să creeze un câmp de război pentru a putea trimite și mai multe trupe”, a declarat guvernatorul pentru Jake Tapper. „Folosesc toate pârghiile pe care le au la dispoziție pentru a ne împiedica să menținem ordinea.”