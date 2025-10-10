Donald Trump: "Poate ar trebui sa dați Spania afara din NATO"

10 Oct 2025

Premierul spaniol Pedro Sanchez (dreapta) l-a enervat pe Donald Trump cu refuzul de a aloca 5% din PIB pentru Apărare. Sursă colaj foto: Hepta

Președintele american Donald Trump a declarat că Spania merită "să fie dată afară" din NATO din cauza cheltuielilor militare insuficiente, relatează presa iberică.

"Am avut un participant întârziat, acela a fost Spania", a afirmat președintele SUA în Biroul Oval, joi, în timpul discuțiilor cu președintele Finlandei, Alexander Stubb.

Trump s-a referit la acordul de la nivelul Alianței Atlantice, ca țările membre să aloce PIB-ul național cheltuielilor de apărare.

"(Spaniolii) nu au nicio scuză să nu o facă. Sincer, poate ar trebui să-i dați afară din NATO", a spus el.

În iunie, țările NATO s-au angajat în cursul unui summit la Haga să își crească substanțial cheltuielile militare.

Momentul a fost salutat drept "o mare victorie" de Donald Trump.

În detaliu, aliații au anunțat că vor aloca "cel puțin 3,5% din PIB" cheltuielilor militare și încă 1,5% securității în sens larg, cum ar fi pentru protecția infrastructurii critice.

Aceste niveluri ar fi dificil de atins, au avertizat atunci mai mulți lideri europeni, inclusiv premierul spaniol Pedro Sanchez.

Acesta a estimat că, pentru Spania, ținta de 5% este "nerezonabilă".

Guvernul de la Madrid și-a mărit alocațiile bugetare pentru Apărare, care au ajuns să reprezinte în prezent 2% din PIB-ul său, adică aproximativ 30 de miliarde de euro.

Suma este mai mare decât cea pe care țara o cheltuie anual pentru investiții în infrastructură.

Trump îl pune pe Stubb să discute cu Sanchez

Cu ocazia vizitei la Casa Albă a președintelui finlandez, a fost semnat contractul pentru achiziția a 11 spărgătoare de gheață, menite să extindă influența SUA în Arctica.

Valoarea tranzacției se ridică la 6,1 miliarde de dolari.

Joi, Trump i-a cerut lui Alexander Stubb să discute cu guvernul spaniol pentru a obține un angajament de creștere a cheltuielilor pentru apărare.

"Cred că va trebui să începeți să discutați cu Spania", i-a spus el președintelui finlandez, cu care are o relație cordială, facilitată de pasiunea ambilor lideri pentru golf.

Amenințarea la adresa Spaniei vine într-un moment dificil pentru guvernul de la Madrid, aflat în plin proces de elaborare a bugetului de stat pentru 2026, fără a-și fi asigurat sprijinul partenerilor parlamentari pentru a-l promova.

Orice creștere suplimentară a cheltuielilor pentru apărare s-ar confrunta cu opoziția legiuitorilor blocului de stânga, din care face parte propriul partid al lui Sanchez, PSOE.

Membrii acestuia și-au exprimat deja refuzul de a cheltui mai mult pentru armată.

Dreapta parlamentară a reacționat rapid la criticile președintelui american.

Liderul Partidului Popular, Alberto Nuñez Feijóo, a profitat de ocazie pentru a-l ataca pe premierul Sanchez.

"Sanchez nu este de încredere, dar asta nu ar trebui să afecteze țara. Națiunea noastră nu trebuie să plătească pentru iresponsabilitatea sa. Știm cine sunt aliații noștri. Spania nu va părăsi NATO. Sánchez va părăsi funcția de premier", a anticipat el.