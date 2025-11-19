Trump spune că i-a promis lui Mohammed bin Salman că va opri războiul civil din Sudan: „Nu era în planurile mele să mă implic”

1 minut de citit Publicat la 23:03 19 Noi 2025 Modificat la 23:03 19 Noi 2025

Foto: Profimedia Images

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, miercuri, că „va lucra” pentru a pune capăt conflictului din Sudan, la solicitarea prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, relatează AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Am început deja să lucrăm la asta”, a declarat Trump la o conferinţă economică la Washington, la o zi după ce s-a întâlnit cu liderul de facto al Arabiei Saudite, la Casa Albă.

Trum spune că MBS i-a comunicat că „ar dori să fac ceva foarte puternic în ceea ce priveşte Sudanul”. Guvernul Statelor Unite a încercat deja să medieze conflictul care devastează Sudanul de mai bine de doi ani şi care, potrivit ONU, a provocat cea mai gravă criză umanitară din lume.

„Nu era în planurile mele să mă implic în asta. Am crezut că este ceva nebunesc şi scăpat de sub control”, a spus Donald Trump despre a treia ţară ca mărime din Africa, unde armata şi paramilitarii Forţelor de Sprijin Rapid (RSF), ambii acuzaţi de atrocităţi, se luptă din aprilie 2023.

„Dar văd cât de important este pentru tine”, i-a spus Trump lui Mohammed bin Salman, căruia i-a oferit, marţi, o primire călduroasă la Casa Albă. MBS participă la conferinţa economică din capitala SUA. Prinţul moştenitor saudit a „menţionat ieri Sudanul”, a spus preşedintele SUA.

„Mi-a explicat întreaga cultură, întreaga istorie. A fost foarte interesant să aud, cu adevărat incredibil, şi am început deja să lucrăm la asta”, a adăugat el. „Văd lucrurile diferit acum”, a adăugat Trump.

Conflictul din Sudan a provocat zeci de mii de morţi şi strămutarea a aproape 12 milioane de persoane. Acesta s-a intensificat odată cu căderea oraşului El-Fasher, ultima fortăreaţă a armatei în Darfur, în mâinile paramilitarilor RSF la sfârşitul lunii octombrie.

Emiratele Arabe Unite, un alt partener apropiat al Statelor Unite în Golf, sunt acuzate de ONG-uri că sprijină RSF. Guvernul Emiratelor neagă constant aceste acuzaţii.