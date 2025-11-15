Trump spune că va da în judecată BBC şi cere 5 miliarde de dolari despăgubiri în scandalul "Panorama"

4 minute de citit Publicat la 13:48 15 Noi 2025 Modificat la 13:58 15 Noi 2025

Corporația și-a cerut scuze președintelui, dar a spus că nu va plăti compensații financiare. Foto: Getty Images

Donald Trump a declarat că va intenta un proces împotriva BBC, "cel mai probabil săptămâna viitoare", pentru modul în care discursul său a fost editat de Panorama, după ce televiziunea britanică și-a cerut scuze, dar a refuzat să-l despăgubească. Acum, trump ar putea cere despăgubiri cuprinse între 1 şi 5 miliarde de dolari, scrie BBC News.

Vorbind cu reporterii aflați la bordul Air Force One vineri seară, Trump a spus că "îi vom da în judecată pentru sume cuprinse între 1 și 5 miliarde de dolari, probabil cândva săptămâna viitoare".

Joi, BBC a declarat că editarea discursului din 6 ianuarie 2021 a dat în mod neintenționat "impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente" și a precizat că acesta nu va fi difuzat din nou.

Corporația și-a cerut scuze președintelui, dar a spus că nu va plăti compensații financiare.

BBC a publicat această declarație după ce avocații lui Trump au amenințat că vor da în judecată BBC pentru daune de 1 miliard de dolari, dacă corporația nu va emite o retragere, își va prezenta scuzele și îi va plăti despăgubiri.

"Cred că trebuie să o fac. Au trișat. Au schimbat cuvintele care ies din gura mea", le-a spus Trump reporterilor despre planul său de a intenta o acțiune în justiție.

Președintele a declarat că nu a ridicat problema cu Keir Starmer, dar că prim-ministrul a cerut să vorbească cu el. Trump a spus că îl va suna pe Starmer în weekend.

O căutare în bazele de date publice ale înregistrărilor instanțelor a confirmat că până vineri seara nu fusese intentat niciun proces la instanțele federale sau statale din Florida.

Într-un interviu separat, înregistrat sâmbătă înainte de comentariile sale la Air Force One, Trump a declarat că are "obligația" de a da în judecată BBC, adăugând: "Dacă nu o faci, nu împiedici să se întâmple din nou cu alte persoane".

El a numit editarea "gravă" și "mai rea decât chestia cu Kamala", o referire la o dispută pe care a avut-o cu postul de știri american CBS cu privire la un interviu acordat în cadrul programului 60 Minutes cu adversara sa la alegerile din 2024, Kamala Harris.

În iulie anul acesta, compania media americană Paramount Global a fost de acord să plătească 16 milioane de dolari pentru a soluționa o dispută privind interviul respectiv.

Controversa provine din modul în care discursul lui Trump din 6 ianuarie 2021 a fost editat de Panorama pentru un documentar difuzat în octombrie 2024. În timpul discursului său, el le-a spus susținătorilor: "Vom merge la Capitoliu și îi vom încuraja pe curajoșii noștri senatori, congresmeni și femei".

La mai bine de 50 de minute după discurs, el a spus: "Și luptăm. Luptăm cu înverșunare".

În programul Panorama, clipul îl arată spunând: "Vom merge pe jos la Capitoliu... și voi fi acolo cu voi. Și vom lupta. Vom lupta cu înverşunare".

Controversa privind modul în care a fost editat discursul lui Trump a dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, și ale șefei departamentului de știri, Deborah Turness.

În secțiunea sa de Corecții și Clarificări, publicată joi seară, BBC a declarat că programul Panorama a fost revizuit după criticile aduse modului în care a fost editat discursul lui Trump.

"Acceptăm că editarea noastră a creat, în mod neintenționat, impresia că am afișat o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât fragmente din diferite puncte ale discursului, și că acest lucru a dat impresia eronată că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente", se arată în comunicat.

Avocații BBC au scris echipei juridice a lui Trump, a declarat un purtător de cuvânt al BBC săptămâna aceasta.

"Președintele BBC, Samir Shah, a trimis separat o scrisoare personală Casei Albe, prin care i-a spus președintelui Trump că atât el, cât și corporația își cer scuze pentru editarea discursului președintelui din 6 ianuarie 2021, care a apărut în program", au precizat aceștia.

Aceștia au adăugat: "Deși BBC regretă sincer modul în care a fost editat videoclipul, nu suntem deloc de acord că există o bază pentru o acuzație de defăimare".

În scrisoarea sa către echipa juridică a lui Trump, BBC a prezentat cinci argumente principale pentru care nu considera că are un caz la care să răspundă.

Mai întâi, a afirmat că BBC nu deținea drepturile de a distribui episodul Panorama pe canalele sale americane și nu a distribuit-o. Când documentarul a fost disponibil pe BBC iPlayer, acesta era restricționat pentru spectatorii din Marea Britanie.

În al doilea rând, a afirmat că documentarul nu i-a cauzat niciun prejudiciu lui Trump, deoarece acesta a fost reales la scurt timp după aceea.

În al treilea rând, a precizat că înregistrările nu au fost concepute pentru a induce în eroare, ci doar pentru a scurta un discurs lung și că editarea nu a fost făcută cu răutate.

În al patrulea rând, a precizat că videoclipul nu a fost niciodată menit să fie considerat izolat. Mai degrabă, a fost vorba de 12 secunde dintr-un program de o oră, care conținea, de asemenea, numeroase voci în sprijinul lui Trump.

În cele din urmă, o opinie despre o chestiune de interes public și discursul politic sunt puternic protejate de legile privind defăimarea din SUA.

Scuzele BBC au venit la câteva ore după ce un al doilea clip editat similar, difuzat la Newsnight în 2022, a fost dezvăluit de Daily Telegraph.