Trump vrea ca Aeroportul Dulles și gara Penn să-i poarte numele, în schimbul deblocării unor proiecte

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi oferit să deblocheze fonduri federale pentru un proiect-cheie de tunel pe sub râul Hudson din New York dacă liderul minorităţii democrate din Senat, Chuck Schumer, i-ar accepta propunerea de a redenumi cu numele său Aeroportul Dulles din Washington şi gara Penn din New York, au relatat joi mai multe media americane, potrivit AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

Donald Trump - care are deja un bloc turn ce îi poartă numele pe prestigioasa Fifth Avenue din New York - doreşte, se pare, să-şi lase amprenta asupra ţării sale aşa cum niciunul dintre predecesorii săi nu a făcut-o până acum.

Trump i-ar fi propus un târg senatorului de New York, Chuck Schumer: deblochează fondurile federale de peste 16 miliarde de dolari îngheţate de administraţia sa pentru marele proiect de tunel feroviar între New York şi New Jersey dacă Schumer acceptă să ajute la redenumirea staţiei Penn din New York şi a Aeroportului Washington Dulles în onoarea sa, au relatat media americane, între care CNN şi NBC, citând surse sub protecţia anonimatului.

Schumer ar fi respins propunerea, conform relatărilor din presă. CNN a precizat că oferta a fost făcută luna trecută.

Statele New York şi New Jersey au intentat recent procese în justiţie pentru a contesta suspendarea fondurilor îngheţate.

Un judecător federal va ţine vineri o audiere privind cererea de urgenţă din partea New Yorkului şi New Jersey, care solicită restabilirea finanţării pentru tunelul Gateway pe sub râul Hudson, înainte de oprirea planificată a lucrărilor, care ar lăsa 1.000 de muncitori fără loc de muncă. Donald Trump a îngheţat fondurile în luna octombrie.

Senatoarea democrată de New York, Kirsten Gillibrand, a calificat joi seara drept "ridicolă" propunerea lui Trump. "Aceste drepturi de denumire nu sunt negociabile, la fel ca demnitatea new-yorkezilor...

Preşedintele continuă să-şi pună narcisismul mai presus de locurile de muncă bine plătite pe care le va genera acest proiect şi de impactul economic extraordinar pe care îl va avea tunelul Gateway", a spus ea.

Iniţiativa, care primise un sprijin federal de aproximativ 15 miliarde de dolari în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden, prevede renovarea unui tunel existent şi construirea unuia nou pentru compania feroviară de pasageri Amtrak şi liniile de navetişti din statele vecine între New Jersey şi Manhattan, formând o axă vitală a transportului feroviar între New York şi New Jersey.

În SUA, numele preşedinţilor este dat de obicei clădirilor sau infrastructurilor doar după încheierea mandatului sau după ce au decedat, aminteşte AFP.

Reprezentantul New Yorkului, Jerry Nadler, a calificat încercarea de a redenumi aeroportul Dulles şi Gara Penn drept o tentativă de "racket şi extorcare".

În decembrie, consiliul de administraţie, ales de Trump, al "Kennedy Center", un complex artistic şi memorial din Washington, a votat pentru redenumirea acestuia în "Trump-Kennedy Center".

În paralel, preşedintele american doreşte construirea unui "Arc al Independenţei" similar Arcului de Triumf din Paris şi a iniţiat construcţia unei noi săli de bal la Casa Albă, ceea ce a dus la demolarea aripii de est a clădirii istorice.

Donald Trump a anunţat recent lansarea unei noi clase de nave de război de mari dimensiuni care îi va purta numele.

Trezoreria americană a confirmat, de asemenea, existenţa unui proiect pentru o monedă comemorativă de un dolar purtând efigia lui Donald Trump, chiar dacă legile interzic ca imaginea unui preşedinte aflat în funcţie sau încă în viaţă să apară pe monede sau bancnote.