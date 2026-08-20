Trupurile a doi alpiniști belgieni au fost găsite în Alpii elvețieni la 34 de ani de la dispariția lor

1 minut de citit Publicat la 12:43 20 Aug 2026 Modificat la 12:53 20 Aug 2026

Cei doi au dispărut în urmă cu 34 de ani, în Alpii elvețieni / foto: Getty Images

Trupurile a doi alpiniști belgieni dispăruți în urmă cu 34 de ani au fost găsite în Alpii elvețieni, după ce topirea ghețarului Trift a scos la iveală rămășițele lor. Cei doi dispăruseră în 1992, în timp ce încercau să urce pe muntele Weissmies, potrivit Euronews.

Rămășițele au fost descoperite în data de 26 iulie pe ghețarul din sudul Elveției, lângă granița din Italia, de un drumeț.

Acesta a anunțat autoritățile locale, iar ulterior rămășițele au fost luate și duse la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais din Sion pentru identificare.

„O comparație directă a profilurilor ADN a stabilit în mod oficial că aceștia sunt cei doi alpiniști care au dispărut în regiunea Weissmies în 1992”, a transmis Poliția din cantonul Valais.

La momentul dispariției, bărbații aveau 39, respectiv 41 de ani. Cei doi porniseră pe 4 septembrie 1992 de la refugiul Weissmies și intenționau să ajungă pe vârful Weissmies, aflat la 4.017 metri altitudine.

Din cauza condițiilor meteorologice foarte proaste, aceștia nu și-au mai putut continua traseul.

Ulterior, au avut loc mai multe operațiuni de căutare. După mai multe luni, a fost descoperit un rucsac, însă nu și trupurile celor doi alpiniști.

Retragerea ghețarilor, accelerată de încălzirea globală, a dus în ultimii ani la descoperirea mai multor trupuri ale unor alpiniști dispăruți cu zeci de ani în urmă.