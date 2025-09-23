Ucraina a atacat Moscova cu zeci de drone kamikaze. Spațiul aerian a fost închis

1 minut de citit Publicat la 10:17 23 Sep 2025 Modificat la 10:25 23 Sep 2025

Aceste atacuri atribuite Ucrainei au loc în timp ce Rusia continuă să lovească în mod regulat infrastructura civilă din Ucraina. sursa foto: Getty

Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei în noaptea de luni, a declarat primarul Serghei Sobianin, adăugând că zeci de aeronave fără pilot au fost doborâte, relatează The Kyiv Independent.

Sobianin a început să raporteze atacurile cu drone în seara zilei de 22 septembrie și a continuat să actualizeze situația pe tot parcursul nopții. Potrivit acestuia, până în jurul orei 9 dimineața (ora locală) fuseseră doborâte 34 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova.

Ministerul rus al Apărării a raportat că, în total, 69 de drone ucrainene au fost doborâte în nouă regiuni rusești, inclusiv în regiunea Moscovei, precum și deasupra Crimeei ocupate, în noaptea de 23 septembrie.

Spațiul aerian de deasupra capitalei ruse a fost închis din cauza atacului cu drone, ceea ce a dus la suspendarea temporară a operațiunilor pe aeroporturile din Moscova. Echipe de intervenție au fost trimise în zonele unde au căzut resturi de drone, a precizat primarul. Nu au fost raportate victime sau pagube.

The Kyiv Independent nu a putut verifica afirmațiile. Ucraina nu a comentat atacurile recente.

Forțele de la Kiev vizează frecvent atât regiunile rusești aflate pe linia frontului, cât și zonele din spatele acestuia, folosind drone.

Aceste atacuri atribuite Ucrainei au loc în timp ce Rusia continuă să lovească în mod regulat infrastructura civilă din Ucraina, iar negocierile de pace nu au adus rezultate concrete.

Un atac cu rachetă rusesc asupra regiunii Odesa a ucis o femeie și a rănit mai multe persoane în noaptea de 23 septembrie, a anunțat guvernatorul Oleh Kiper.