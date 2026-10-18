Ucraina a lansat un atac masiv asupra oraşului St. Petersburg: Un terminal petrolier și un centru de date sunt în flăcări

Incendiu puternic la un terminal petrolier din Sankt Petersburg, după un atac cu drone ucrainene. Sursa foto: Telegram/Exilenova_plus

Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra orașului Sankt Petersburg, dar şi la marginea acestuia, în noaptea de sâmbătă spre duminică. În urma bombardamentelor, au avut loc mai multe explozii şi au izbucnit incendii la un terminal petrolier și un centru de date, relatează The Kyiv Independent. Totodată, au fost lovite o substație electrică și un pod.

Potrivit presei de stat ruse, drone ucrainene au lovit Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg și un centru de date care aparţine VKontakte, cea mai mare rețea socială din Federaţia Rusă. Aici au izbucnit incendii care puteau fi văzute de la distanţă.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că 127 de drone ucrainene au fost doborâte în regiune, iar resturile uneia dintre drone au avariat patru autoturisme într-o parcare, fiind raportate, de asemenea, incendii, au mai notat jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+ au raportat că atacul "masiv" cu drone a început la ora 02:50, ora locală a Rusiei. Bombardamentul a vizat infrastructura portuară a orașului, depozite petroliere și un centru de date al rețelei sociale VKontakte, supranumită "Facebook-ul rus".

Imaginile surprinse locuitori din Sankt Petersburg, arată ceea ce par a fi drone ucrainene zburând prin aer și sistemele de apărare aeriană ale orașului în funcțiune. Explozii puternice au fost văzute pe cerul nopții în orașul cu 5,6 milioane de locuitori, situat la 856 de kilometri nord de granița cu Ucraina.

Pe înregistrările video filmate de martori se văd imagini care par să arate o dronă ucraineană care lovește un pod hobanat cu opt benzi din oraș.

Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg apare, de asemenea, în mai multe filmări, care surprind flăcările uriașe izbucnite în urma atacului lansat de Forțele Armate ale Ucrainei. Acesta se află în portul orașului și este una dintre cele mai mari facilități de depozitare și export de combustibil din Rusia. El primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră, având o capacitate de tranzit raportată de 12,5 milioane de tone pe an.

Producătorul ucrainean de drone Fire Point a susținut că o dronă de atac FP-1 a fost folosită pentru a ataca terminalul petrolier, a mai transmis Kyiv Independent.

Atacurile asupra terminalului petrolier survin în urma eșecului lamentabil al armistițiului energetic impus în mod unilateral de președintele american Donald Trump.

Atacul asupra centrului de date al rețelei VKontakte, cunoscută sub numele de VK, este cea mai recentă lovitură asupra infrastructurii de internet din Rusia. În ultimele săptămâni, forțele ucrainene au atacat mai multe centre de date ale companiei Yandex, punând astfel în aplicare promisiunea președintelui Volodimir Zelenski de a "răspunde cu aceeași monedă" la atacurile rusești asupra centrelor de date din Ucraina.

Forțele ucrainene au vizat al doilea cel mai mare oraș al Rusiei de mai multe ori de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Conform sursei citate, pe 4 iulie, Ucraina a lovit și a avariat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg în timpul unui atac desfășurat pe parcursul nopții.

În timp ce Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii civile și energetice ucrainene, Ucraina continuă să lovească ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei.

Prin atacuri succesive cu roiuri de drone, Ucraina a perturbat recent traficul aerian în jurul Moscovei și a avariat centre de date din regiunea capitalei ruse.