Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării, pe o perioadă de 10 ani, cu trei țări din Orientul Mijlociu

2 minute de citit Publicat la 18:07 21 Apr 2026 Modificat la 18:07 21 Apr 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Foto: Getty Images

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a semnat mai multe acorduri în domeniul apărării pe 10 ani cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, datorită extinderii cooperării cu țările din Orientul Mijlociu în domeniul războiului cu drone și al sistemelor integrate de apărare aeriană. El a făcut anunțul într-un interviu acordat „United News”, duminică, scrie Kyiv Post.

„Avem deja cereri din încă 11 țări: Orientul Mijlociu, Golful Persic și ne uităm treptat și la Caucaz”, a spus Zelenski.

El a adăugat că acordurile fac parte dintr-un cadru mai amplu, „Acordul privind dronele”, care va include cel puțin 10 contracte separate care acoperă exporturile de arme ucrainene, linii comune de producție și fabricație în Ucraina și în străinătate, precum și cooperarea privind tehnologiile dezvoltate în comun, finanțate de statele partenere.

„Există un acord privind finanțarea anuală pentru un volum definit și un număr fix de ani”, a adăugat Zelenski.

Conceptul a fost dezvoltat inițial pentru Statele Unite, dar nu a avansat.

„Am pregătit Acordul privind dronele pentru Statele Unite, i l-am propus președintelui Trump. Se numește Acordul privind dronele, dar include protecție sistemică. Oamenii obișnuiau să-i spună «dom», dar în războiul modern nu este doar o cupolă - este o înțelegere sistemică”, a spus Zelenski.

El a spus că acest concept combină dronele, protecția împotriva atacurilor în masă, în special a roiurilor de drone, sistemele de apărare aeriană deja existente în arsenalul Ucrainei și capacitățile de război electronic.

„Este un sistem unic care există astăzi doar în Ucraina din cauza acestui război teribil pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei”, a spus el.

Promovarea cooperării în domeniul apărării

Acordurile vin în contextul în care țările din Orientul Mijlociu se confruntă cu amenințări tot mai mari legate de drone din cauza războiul dintre SUA-Israel și Iran, inclusiv atacuri la scară largă și atacuri de represalii care implică sisteme fără pilot cu costuri reduse.

Conflictul a scos în evidență o prăpastie tot mai mare în economia apărării aeriene: dronele de atac iraniene, Shahed, pot costa între 20.000 și 50.000 de dolari, în timp ce rachetele interceptoare utilizate de sistemele occidentale, precum Patriot, pot costa câteva milioane de dolari per lansare.

Acest dezechilibru a readus interesul pentru modele de apărare aeriană mai ieftine și stratificate.

În peste doi ani de război la scară largă, Ucraina a construit unul dintre cele mai complexe sisteme de apărare aeriană din lume, combinând platforme din epoca sovietică și occidentale cu război electronic, avioane de vânătoare, interceptoare terestre, grupuri de foc mobile și contramăsuri cu drone.

Oficialii ucraineni au afirmat în repetate rânduri că această experiență este direct relevantă pentru apărarea împotriva dronelor fabricate în Iran, folosite acum în conflictele din Orientul Mijlociu.

Zelenski a subliniat, de asemenea, avantajul de cost al abordării Ucrainei, spunând că sistemele ucrainene pot intercepta drone la o fracțiune din prețul rachetelor interceptoare occidentale.

Zelenski a mai spus că Ucraina aprofundează cooperarea în domeniul apărării cu Europa, numind Germania, Italia, Norvegia, Suedia și Olanda ca țări deja implicate în proiecte aflate în fază incipientă, alături de parteneriatele existente cu Regatul Unit și Franța.