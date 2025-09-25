Ucraina anunță că a doborât un bombardier rusesc Su-34 deasupra regiunii Zaporojie

Incidentul vine la două zile după ce armata Rusiei a lansat un atac masiv cu rachete şi drone asupra orașului Zaporojie. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ucraina a doborât joi un avion rusesc Su-34, de vânătoare și bombardament, care zbura deasupra regiunii Zaporojie. Anunţul a fost făcut de Forțele Aeriene Ucrainene, au relatat jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent. Incidentul vine la două zile după ce armata Rusiei a lansat un atac masiv cu rachete şi drone asupra orașului Zaporojie, chiar în timp ce Volodimir Zelenski şi Donald Trump s-au întâlnit la New York, după Adunarea Generală a ONU.

Armata ucraineană a interceptat şi, ulterior, a doborât un bombardier rusesc Suhoi Su-34 în regiunea Zaporijjea, în primele ore ale zilei de joi, 25 septembrie, au raportat oficialii din cadrul Forțelelor Aeriene ale Ucrainei.

Jurnaliştii de la The Kyiv Independent au scris că avionul Su-34 a fost doborât în jurul orei 04:00, ora locală a Ucrainei, în sectorul Zaporijjea al liniei frontului, potrivit Forțelor Aeriene. Aeronava ar fi atacat orașul Zaporijjea cu bombe aeriene ghidate în momentul loviturii. Cei de la The Kyiv Independent nu au putut verifica această afirmație.

Su-34 rusesc este un bombardier de vânătoare cu rază medie de acțiune din epoca sovietică. Forțele ucrainene au vizat aceste aeronave în atacuri asupra aerodromurilor militare ruse și au raportat anterior doborârea lor direct pe câmpul de luptă.

Atacurile aeriene ruse împotriva Ucrainei s-au intensificat dramatic în primăvara și vara anului 2025 și se așteaptă să crească în intensitate în lunile reci, prin noi lovituri asupra infrastructurii energetice a Kievului.