Ucraina ar fi testat în secret lansări de rachete în spațiu folosind avioane: "Un răspuns la racheta nucleară a lui Putin, Oreșnik"

Un parlamentar ucrainean a declarat că țara sa a lansat discret, în urmă cu ceva timp, două rachete în spațiu folosind un lansator aerian, prezentând acest lucru ca pe o posibilă soluție viitoare pentru contracararea rachetelor hipersonice ale Rusiei, potrivit Business Insider.

Fedir Venislavskyi, șeful subcomisiei pentru securitate de stat, apărare și inovații în domeniul apărării din parlamentul ucrainean, a declarat pentru presa locală RBC Ukraine că lansările spațiale au avut loc în plin război împotriva invaziei ruse.

„În timpul războiului, Ucraina a lansat un lansator de rachete de pe o aeronavă de transport, la o altitudine de aproximativ 8.000 de metri, care ar putea fi utilizat, în mod potențial, și pentru lansarea diferitelor tipuri de vehicule spațiale pe orbită”, a spus Venislavskyi în interviul publicat luni.

Parlamentarul nu a precizat exact când au avut loc lansările, menționând însă că acestea au fost realizate în perioada în care Kirilo Budanov conducea serviciile de informații militare ucrainene (GUR). Budanov a condus GUR până la începutul lunii ianuarie, când a fost numit la conducerea biroului președintelui Volodimir Zelenski.

Lansările spațiale din aer nu sunt o noutate, însă rămân o nișă tehnologică. De exemplu, compania Northrop Grumman a dezvoltat racheta Pegasus, lansată dintr-o aeronavă de la aproximativ 12 km altitudine.

Între 2017 și 2023, compania Virgin Orbit a lui Richard Branson a experimentat, de asemenea, lansarea de încărcături utile pe orbită joasă de pe un Boeing 747, reușind patru misiuni.

Potrivit lui Venislavskyi, o rachetă ucraineană a atins o altitudine de aproximativ 100 km, iar o a doua a ajuns la aproape 200 km. Pragul de 100 de km, în general, asociat cu linia Kármán, e considerat de comunitatea științifică drept limita spațiului cosmic.

Cum ar putea fi în viitor contracarată racheta Oreșnik

Lansarea de la 8.000 de metri, dintr-o aeronavă, permite consumul unui volum mai mic de combustibil, deoarece racheta evită parțial straturile mai dense ale atmosferei, a explicat Venislavskyi.

El a adăugat că Ucraina intenționează să creeze în curând o rețea inițială de aproximativ 7 până la 10 sateliți pentru supraveghere și comunicații.

„Am creat un sistem aerian care poate deveni, pe termen scurt, un fel de port spațial" Acesta poate fi folosit atât în scopuri pașnice, cât și pentru a contracara racheta nucleară a lui Putin "Oreșnik". Adică lansarea de rachete nu de la sol, ci din aer, a spus Venislavskyi.

„Oreșnikk” este o rachetă balistică hipersonică experimentală rusă care zboară în straturile superioare ale atmosferei, ceea ce face traiectoria dificil de detectat sau interceptat. Se crede, de asemenea, că utilizează un sistem de tip MIRV (vehicule de reintrare multiple, independent țintite), ceea ce înseamnă că se poate fragmenta în mai multe ținte la reintrarea în atmosferă, complicând apărarea antiaeriană.

Rusia a descris „Oreșnik” drept o armă „de neoprit”, folosind-o pentru prima dată împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, deși atacul ar fi conținut încărcături inerte.

Deși este văzut pe scară largă ca o demonstrație de forță tehnologică a Rusiei, lansarea a crescut presiunea asupra Occidentului și Ucrainei de a dezvolta mijloace de contracarare a unor astfel de arme. China deține, de asemenea, un arsenal de rachete cu tehnologii hipersonice similare sau chiar mai avansate.

Dacă se va dovedi fezabilă, lansarea spațială din aer ar putea fi utilă pentru desfășurarea rapidă sau mai ieftină a sistemelor de apărare sau de detecție. Statele Unite experimentează, la rândul lor, interceptori bazați pe lansări spațiale, care teoretic ar putea detecta și distruge rachetele hipersonice în straturile superioare ale atmosferei.