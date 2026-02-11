Prima rachetă hipersonică europeană a fost testată cu succes. "Un răspuns la racheta rusească Oreșnik"

Compania Hypersonica a anunțat că prototipul său de rachetă a accelerat la peste 7.400 de kilometri pe oră. FOTO cu scop ilustrativ: Hepta

Un startup germano-britanic din domeniul apărării a testat cu succes prima rachetă hipersonică dezvoltată privat în Europa, atingând viteze care depășesc Mach 6. Evenimentul marchează o piatră de hotar în eforturile europene de a dezvolta armament avansat independent de Statele Unite, potrivit Euronews.

Compania Hypersonica a anunțat că prototipul său de rachetă a accelerat la peste 7.400 de kilometri pe oră și a zburat peste 300 de kilometri în timpul testelor din 3 februarie la Andøya Space din nordul Norvegiei.

Compania anglo-germană a declarat că toate sistemele au funcționat pe tot parcursul ascensiunii și coborârii, performanța fiind validată până la nivelul subcomponentelor la viteze hipersonice.

„Hypersonica a atins o piatră de hotar majoră pe calea noastră de a dezvolta prima capacitate de atac hipersonică suverană a Europei până în 2029”, au declarat cofondatorii Philipp Kerth și Marc Ewenz într-un comunicat.

Rusia a desfășurat racheta hipersonică Oreșnik

Testul are loc în contextul în care națiunile europene accelerează cheltuielile pentru apărare în urma desfășurării de către Rusia a sistemului său de rachete hipersonice Oreșnik, pe care Moscova l-a folosit de două ori împotriva Ucrainei din noiembrie 2024.

Rusia a lovit vestul Ucrainei cu racheta balistică cu rază intermediară de acțiune Oreșnik pe 8 ianuarie, lovind infrastructura critică din regiunea Lviv, în apropierea graniței cu Polonia.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că racheta a călătorit cu aproximativ 13.000 de kilometri pe oră. A fost a doua utilizare a rachetei Oreșnik de către Rusia, în urma unui atac din noiembrie 2024 asupra Dnipro, în contextul războiului său total în desfășurare în Ucraina, care se apropie acum de patru ani.

Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat atacul ca fiind „inacceptabil”, în timp ce șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că acesta a fost „menit ca un avertisment pentru Europa și SUA”.

Oreșnik poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare, cu o rază de acțiune raportată de până la 5.500 de kilometri. Rusia a desfășurat sistemul în Belarus.

Statele europene cresc cheltuielile pentru apărare

Bugetul Germaniei pentru 2026 prevede aproximativ 108,2 miliarde de euro pentru cheltuieli de apărare, împărțite între 82,7 miliarde de euro din bugetul obișnuit de apărare și 25,5 miliarde de euro dintr-un fond special înființat după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022.

Merz s-a angajat să atingă 3,5% din PIB pentru apărare până în 2029, ceea ce face ca armata Germaniei să fie cea mai puternică forță convențională din Europa.

Achizițiile militare au înregistrat cea mai mare creștere bugetară, crescând cu 16,8 miliarde de euro, reprezentând 27% din cheltuielile pentru apărare. Bugetul prevede 10.000 de soldați noi și 2.000 de posturi civile.

Guvernul german a acordat prioritate achizițiilor europene, doar aproximativ 8% din contracte fiind așteptate să fie acordate producătorilor americani, conform rapoartelor.

Programul de lucru al Fondului European de Apărare pentru 2026 include 168 de milioane de euro pentru contramăsuri hipersonice și capacități de interceptare endoatmosferică de înaltă performanță.

Rachetele hipersonice, definite ca fiind cele care zboară la o viteză de cinci ori mai mare decât viteza sunetului, rămânând în același timp manevrabile în atmosferă, reprezintă provocări semnificative pentru sistemele de apărare aeriană din cauza căldurii extreme generate de viteza lor mare.

Experții militari și în apărare au dezbătut ani de zile dacă rachetele hipersonice vor schimba echilibrul puterii militare dintre Statele Unite și Europa, pe de o parte, și China și Rusia, pe de altă parte. În acest context, Europa se îndreaptă spre un moment decisiv în efortul său de a construi un scut intern împotriva rachetelor hipersonice. Țările Uniunii Europene și Comisia Europeană se pregătesc să sprijine un singur program de interceptori hipersonici fabricați în UE.