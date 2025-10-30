Ucraina își închide ambasada din Havana din cauza numărului mare de cubanezi recrutaţi pentru a lupta de partea Rusiei

Ministrul de Externe de la Kiev, Andrii Sibiha, a declarat, miercuri, că Ucraina își închide ambasada din Havana și reduce relațiile diplomatice din cauza numărului mare de cetățeni cubanezi recrutați pentru a lupta în război, de partea Rusiei, conform Kiev Independent.

Anunțul a venit în aceeași zi în care Ucraina a votat împotriva unei rezoluții din Adunarea Generală a Națiunilor Unite de a pune capăt embargoului american împotriva Cubei.

„Votul nostru nu este împotriva poporului cubanez - îi respectăm dreptul de a trăi în prosperitate. Este împotriva inacțiunii autorităților cubaneze ca răspuns la recrutarea masivă a cetățenilor cubanezi în armata de ocupație rusă”, a scris Sibiha pe X.

„Mii dintre ei au semnat contracte, alăturându-se rândurilor soldaților implicați direct în operațiuni de luptă pe teritoriul ucrainean.”

Cuba, acuzată de complicitate cu Rusia

Sibiha a acuzat Cuba de „complicitate” la agresiunea Rusiei în Ucraina din cauza eșecului acesteia de a opri participarea la scară largă a cetățenilor cubanezi la război.

La începutul lunii octombrie, SUA dezvăluiau detalii despre sprijinul Cubei pentru invazia la scară largă a Rusiei, în care susținea că „se estimează că între 1.000 și 5.000 de cubanezi luptă în Ucraina”. Ministerul de Externe al Cubei a negat rapoartele și a spus că SUA face „acuzații false”.

Şi China ajută Rusia în războiul din Ucraina

Nu doar Cuba, ci şi China ajută Rusia în războiul din Ucraina. China restricționează din ce în ce mai mult exportul de componente pentru drone către Ucraina. Beijingul pune capăt, de asemenea, încercărilor industriei de apărare ucrainene de a importa componente electronice chinezești prin intermediul unor țări aliate, precum statele baltice și Polonia.

„Guvernul chinez interzice acum chiar și livrarea de componente către aceste țări, deoarece știe că acestea vor ajunge apoi aici, în Ucraina”, a declarat Iuri Lomikovski, cofondator al Iron, o rețea de companii de apărare ucrainene și internaționale, potrivit sursei amintite.