Ucraina primeşte 4 miliarde de euro de la UE, iar jumătate din această sumă va fi investită în producţia de drone

Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, anunţă că Ucraina a primit o nouă tranșă de asistență financiară din partea UE în valoare de 4 miliarde de euro în cadrul mecanismului de împrumuturi ERA. Tranșa este garantată de veniturile provenite din activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în Uniunea Europeană. Două miliarde de euro vor fi destinate producţiei de drone.

"Aceste fonduri înseamnă vieți salvate, orașe reconstruite și calea europeană a Ucrainei asigurată. Agresorul va plăti. Dreptatea va triumfa", a afirmat prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko.

Până în prezent, Ucraina a primit 14 miliarde de euro din cele 18,1 miliarde de euro planificate în cadrul facilității ERA. Restul fondurilor sunt așteptate până la sfârșitul anului 2025. Banii vor acoperi nevoile prioritare ale bugetului de stat, inclusiv cheltuielile sociale, apărarea și reconstrucția.

„Din februarie 2022, UE a fost cel mai mare furnizor de sprijin bugetar direct al Ucrainei, în valoare totală de 62,5 miliarde de euro. Fondurile ERA au devenit un instrument esențial pentru satisfacerea nevoilor bugetare din 2025. Sunt recunoscător Comisiei Europene pentru poziția sa proactivă. Utilizarea în continuare a activelor rusești înghețate pentru nevoile Ucrainei rămâne un subiect cheie în discuțiile noastre cu partenerii UE”, a declarat ministrul finanțelor, Serghii Marchenko.