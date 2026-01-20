Ucraina şi Europa ar trebui să creeze o forţă de apărare comună formată din 3 milioane de persoane, susține Zelenski

<1 minut de citit Publicat la 15:27 20 Ian 2026 Modificat la 15:28 20 Ian 2026

Volodimir Zelenski cu Emmanuel Macron și Keir Starmer, la Paris, pe 6 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Ucraina şi Europa ar trebui să creeze o forţă de apărare comună formată din 3 milioane de persoane, a anunţat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters, transmite Agerpres.

Într-un dialog cu jurnaliştii pe aplicaţia WhatsApp, şeful statului ucrainean a spus că iniţial a evocat anul trecut chestiunea forţelor comune de apărare ca urmare a ameninţării venite dinspre Rusia.

Zelenski a adăugat că decizia sa de a rămâne în Ucraina şi de a nu se deplasa la Forumul Economic Mondial de la Davos (Elveţia) reflectă prioritatea actuală de a se pune capăt războiului, deşi planurile se pot schimba pe fondul creşterii incertitudinii.

Rusia intenţionează să-şi suplimenteze forţele armate până la 2,5 milioane de persoane până în anul 2030, menţionează agenţia de presă britanică.

Tot marți, șeful armatei române, generalul Gheorghiță Vlad, a declarat că România trebuie să aibă populația pregătită „pentru crize”, dar și pentru „susținerea unui efort de război”, în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și generalul Alexus „Grinch” Grynkewich, comandantul suprem al trupelor NATO în Europa.