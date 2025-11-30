Ucraina și Norvegia vor produce împreună drone din 2026  

1 minut de citit Publicat la 17:26 30 Noi 2025 Modificat la 17:26 30 Noi 2025

Ucraina și Norvegia au convenit să producă împreună drone, iar prima linie pilot de producție va fi lansată în 2026, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denys Shmyhal, pe 30 noiembrie, scrie The Kyiv Independent.

Shmyhal a făcut anunțul după semnarea unui acord corespunzător cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik.

Acest pas marchează aprofundarea relațiilor dintre Kiev și Oslo, într-un moment în care Ucraina caută să își extindă industria de apărare internă, pe fondul invaziei ruse în curs și al reducerii sprijinului militar din partea Statelor Unite.

În timp ce Ucraina va împărtăși experiența și inovațiile sale, Norvegia va oferi „o bază solidă de producție, precum și cooperare în cercetare și dezvoltare cu instituții norvegiene de top”, a precizat ministrul ucrainean al Apărării.

Dronele au devenit un instrument tot mai important pe câmpurile de luptă din Ucraina, fiind folosite atât de Ucraina, cât și de Rusia, în operațiuni de pe linia frontului și în atacuri la distanță.

Kiev se află, de asemenea, în discuții cu Marea Britanie privind producția a 2.000 de drone interceptoare pe lună, iar Londra s-a angajat să finanțeze „mii” de drone de atac cu rază lungă pentru Ucraina.

Shmyhal nu a precizat ce tipuri de drone vor fi produse în cooperare cu Norvegia.

În iunie, Oslo a anunțat că va dona aproximativ 6,7 miliarde de coroane norvegiene (660 de milioane de dolari) coaliției maritime conduse de Marea Britanie pentru sprijinirea Kievului și că va ajuta la producția de drone navale în Ucraina. Țara nordică intenționează, de asemenea, să aloce 7 miliarde de dolari anul viitor pentru consolidarea sectorului de apărare al Ucrainei.