Ucraina și partenerii UE vor crea un scut aerian comun. Zelenski: Fie intrăm în sistemul de securitate, fie Europa ajunge în lumea rusă

Publicat la 11:33 14 Apr 2026

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul se pregătește pentru negocieri cu partenerii europeni privind crearea unui sistem comun de apărare aeriană.

„În această săptămână vom avea o discuție cu europenii – negocieri privind crearea unui sistem comun de apărare aeriană”, a spus Zelenski, potrivit kyivpost.com.

El a subliniat că integrarea Ucrainei în arhitectura de securitate a Europei este o alegere strategică.

„Sunt sigur: fie Ucraina va deveni o parte integrantă a sistemului de securitate european, fie unii din Europa riscă să devină parte a lumii ruse”, a declarat președintele.

Zelenski a adăugat că Ucraina are deja o experiență semnificativă în combaterea amenințărilor aeriene, inclusiv a dronelor kamikaze, și este pregătită să își împărtășească expertiza.

„Câmpul radar, sistemele necesare de război electronic, comunicarea dintre componentele apărării aeriene și interceptarea propriu-zisă – Ucraina poate face toate acestea”, a spus el.

El a adăugat că soluțiile de apărare ucrainene sunt deja folosite dincolo de Europa, în special în Orientul Mijlociu și în zona Golfului Persic.

Potrivit lui Zelenski, interceptoarele ucrainene operează în cooperare cu Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Deși acești parteneri dispun deja de sisteme de apărare antirachetă, expertiza ucraineană îi ajută să detecteze și să contracareze drone de tip Shahed la scară largă.

Zelenski a spus că Ucraina a dezvoltat un spectru complet de capabilități necesare pentru apărarea aeriană modernă – de la acoperire radar și război electronic până la coordonarea sistemelor și interceptarea propriu-zisă.

El a menționat că industria de apărare a Ucrainei a evoluat rapid într-o forță majoră, producând nu doar drone FPV, ci și rachete cu rază lungă, interceptoare, obuze de artilerie și sisteme robotizate deja utilizate pe câmpul de luptă.

„Capacitățile industriei de apărare a Ucrainei se ridică la milioane de drone FPV pe an”, a spus Zelenski.

Potrivit președintelui, Ucraina deține acum capabilități de lovire la distanță mare, producție de muniție la scară largă și sisteme de rachete cu rază lungă care nu mai sunt experimentale.

El a dezvăluit, de asemenea, că, pentru prima dată în timpul războiului, forțele ucrainene au capturat o poziție rusă folosind exclusiv sisteme fără echipaj.

„Ocupanții s-au predat, iar această operațiune a fost realizată fără implicarea infanteriei și fără pierderi de partea noastră”, a spus Zelenski.

El a susținut că Ucraina nu doar se adaptează la războiul modern, ci devine un lider global în tehnologii de securitate.

„Ucraina se numără printre liderii în dezvoltarea tehnologiilor de securitate. Experiența noastră de securitate și expertiza militară sunt acum cel mai dorit activ pentru zeci de țări din lume”, a declarat el.