Ucraina și Rusia au făcut cel mai mare schimb de prizoneri de la începutul războiului

Ucraina și Rusia au anunțat sâmbătă cel mai mare schimb de prizonieri de la începutul războiului în Februarie 2022, după negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite. Ca urmare a acordului, au fost eliberați 277 de soldați ucraineni și 261 de militari ruși.

"Oamenii noștri sunt acasă - una dintre cele mai bune vești care pot exista!", a scris pe X președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de o înregistrare cu prizonierii de război care s-au întors acasă.

