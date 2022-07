Cum reușesc ucrainenii să distrugă inamicul pe o rază de 60 de metri cu o dronă comercială

Conform explicațiilor care însoțesc imaginile, un militar ucrainean atașează un proiectil de 82 de mm la o dronă comercială cu patru rotoare.

Proiectilul cântărește 3-4 kilograme iar aparatul pilotat de la sol pare să-l poată transporta fără probleme.

După atașarea proiectilului, o altă dronă este dirijată pentru a fi înarmată.

Transportat deasupra țintei, proiectilul explodează și generează între 400 și 600 de fragmente, care asigură lichidarea inamicului pe o rază de 60 de metri, explică Nexta_tv.

Nu sunt furnizate informații legate de momentul și locul filmării și nici de țintele vizate cu astfel de dispozitive

