UE anunță joi că va fi pregătită de război cu Rusia în 5 ani. Ucraina trebuie să fie "porcul spinos din oțel" care descurajază Moscova

4 minute de citit Publicat la 07:00 16 Oct 2025 Modificat la 07:00 16 Oct 2025

Soldați polonezi utilizând lansatoare de grenade în cadrul exercițiului "Iron Defender" care s-a desfășurat luna trecută și a implicat 30.000 de soldați aliați. Sursă foto: Hepta

Țările Uniunii Europene au la dispoziție cinci ani pentru a se pregăti pentru război, potrivit unui plan militar care urmează să fie prezentat joi de Comisia Europeană și care a fost consultat de Politico.

"Până în 2030, Europa are nevoie de o postură defensivă suficient de puternică pentru a-și descuraja în mod credibil adversarii, precum și pentru a răspunde oricărei agresiuni", se arată în acest document, discutat miercuri seara de miniștrii Apărării din statele membre, înainte de a fi prezentat joi Colegiului comisarilor europeni.

"O Rusie militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene în viitorul previzibil", se mai spune în textul care a fost semnalat în premieră de Bloomberg.

Documentul le va fi transmis liderilor Uniunii săptămâna viitoare.

Comisia Europeană îndeamnă guvernele membre să facă achiziții comune de armament

Acest plan privind pregătirea apărării până în 2030 este o dovadă a rolului crescând al UE în afacerile militare ale membrilor săi, în contextul războiului purtat de Rusia în Ucraina și pe fondul angajamentului neclar al președintelui american Donald Trump față de securitatea continentului.

În timp ce țările UE își măresc rapid bugetele pentru apărare, multe din aceste cheltuieli "rămân în mod covârșitor naționale, ceea ce duce la fragmentare, creșterea costurilor și lipsa interoperabilității", argumentează autorii planului.

Executivul comunitar dorește ca până la sfârșitul anului 2027 cel puțin 40 % din achizițiile de apărare să fie contracte comune, față de mai puțin de o cincime în prezent.

Foaia de parcurs stabilește, de asemenea, ca cel puțin 55% din achizițiile de arme să provină de la companii din UE și Ucraina până în 2028 și cel puțin 60% până în 2030.

Prioritățile planului de apărare al UE

Documentul prezentat de Politico numește mai multe priorități.

Se menționează nevoia de a acoperi lipsa de capacitate militară în nouă sectoare: apărare aeriană și antirachetă, mijloace de sprijin, mobilitate militară, sistemele de artilerie, AI și cibernetică, rachete și muniție, drone și mijloace anti-drone, luptă terestră și luptă maritimă.

Planul evocă, de asemenea, rolul Ucrainei, care ar fi puternic înarmată și sprijinită pentru a deveni un adevărat "porc spinos de oțel", capabil să descurajeze agresiunea rusă.

Sunt prevăzute și calendare pentru trei proiecte-cheie:

Santinela Estică / Eastern Flank Watch , care va integra sistemele de apărare terestră cu sistemele de apărare anti-aeriană și zidul anti-drone, propus recent de Comisie pentru a proteja mai bine țările din est;

, care va integra sistemele de apărare terestră cu sistemele de apărare anti-aeriană și zidul anti-drone, propus recent de Comisie pentru a proteja mai bine țările din est; Scutul aerian european / European Air Shield , menit să instituie un sistem de apărare anti-aeriană cu mai multe niveluri;

, menit să instituie un sistem de apărare anti-aeriană cu mai multe niveluri; Scutul Defensiv Spațial / Defence Space Shield, conceput pentru a proteja activele spațiale ale blocului.

Comisia speră că liderii UE vor aproba aceste trei proiecte până la sfârșitul anului.

Pentru a fi gata până în 2030, conform planului, proiectele din toate domeniile prioritare ar trebui lansate în prima jumătate a anului 2026.

Până la sfârșitul anului 2028, ar trebui să fie în vigoare proiecte, contracte și finanțări destinate să abordeze cele mai urgente lacune.

Comisia dorește, de asemenea, să identifice capacitatea industrială necesară pentru a acoperi lipsurile și să depisteze riscurile și blocajele din lanțul de aprovizionare cu materii prime critice.

Acest aspect s-ar putea dovedi problematic, întrucât industria europeană a fost, în mod tradițional, reticentă în a împărtăși prea multe informații despre producție și lanțurile de aprovizionare cu Bruxelles.

De unde ia UE fonduri pentru apărare

Documentul specifică faptul că UE va contribui la mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru cheltuieli în domeniul apărării, inclusiv prin programul SAFE, de împrumuturi pentru armament în valoare de 150 de miliarde de euro, prin Programul industrial european de apărare în valoare de 1,5 miliarde de euro – care se află încă în negociere, prin Fondul european de apărare și, odată ce va fi adoptat în 2027, prin următorul buget multianual al blocului.

"Statele membre sunt și vor rămâne suverane în ceea ce privește apărarea națională", se afirmă în textul consultat de Politico.

În ciuda limbajului prudent, unele țări membre se opun unui rol mai important al UE în domeniul defensiv, acesta fiind în mod tradițional rezervat guvernelor naționale, amintește publicația citată.

"Obiectivul principal trebuie să fie pregătirea condițiilor, astfel încât statele membre să își poată îndeplini obiectivele naționale și internaționale în materie de capacități", a subliniat Germania în contribuția sa oficială la Foaia de parcurs UE pentru 2030.

Suedia, la rândul său, arată că "indicatorii trebuie să fie orientați către rezultate și să se concentreze pe măsurarea rezultatelor tangibile", mai degrabă decât pe măsura în care țările utilizează instrumente specifice, cum ar fi achizițiile comune.

Planul militar al UE prevede coordonarea cu NATO

Planul militar, în pregătire încă din vară, face un efort pentru a răspunde preocupărilor din întreaga Uniune și menționează că "Europa nu își poate permite să ignore amenințările provenite din alte părți ale lumii", fiind în acest sens menționate Orientul Mijlociu și Africa.

Proiectul insistă, de asemenea, asupra faptului că UE se va coordona îndeaproape cu NATO.

Este o precizare menită să înlăture îngrijorările că Bruxelles-ul ar putea crea o structură de apărare paralelă, care ar complica planurile de război.

"Statele autoritare încearcă, din ce în ce mai mult, să se amestece în societățile și economiile noastre. Aliații și partenerii tradiționali își schimbă, de asemenea, atenția către alte regiuni ale lumii. Poziția și capacitățile de apărare ale Europei trebuie să fie pregătite pentru câmpurile de luptă de mâine", conchide planul citat de Politico.