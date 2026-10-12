UE aprobă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Vizează direct rachetele lui Putin

UE a adoptat cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul războiului din Ucraina. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Uniunea Europeană a aprobat luni cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei în Ucraina. Noile măsuri sunt îndreptate împotriva capacității Kremlinului de a fabrica rachete, notează Politico.

Miniștrii de Externe ai blocului comunitar au aprobat pachetul în cadrul unei reuniuni desfășurate la Luxemburg. El conține 1.600 de noi prevederi care „vizează complexul militar-industrial al Rusiei”, a scris Kaja Kallas, șefa diplomației UE, pe platforma X.

„Este este cea mai mare extindere a listei noastre de sancțiuni de când Rusia a început războiul. Mai mult de jumătate dintre aceste măsuri au legătură cu lanțul de producție a rachetelor balistice”, a precizat Kallas.

„Facem mult mai dificilă, mai lentă și mai costisitoare pentru Rusia producția armelor pe care le folosește pentru a ucide ucraineni”, a conchis ea.

EU Foreign Ministers just adopted nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. Europe is again showing a united front. More than half are connected to the production chain for ballistic missiles. We are making it significantly harder, slower and more expensive for Russia to produce the weapons it uses to kill Ukrainians. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026

Această nouă mișcare vine după ce, luna trecută, Alisher Usmanov și Mihail Fridman, doi dintre cei mai bogați oameni din Rusia, au fost eliminați de pe lista de sancțiuni la presiunea guvernelor din Franța și Luxemburg, în urma unor discuții aprinse și prelungite până în ultima clipă între capitalele UE.

Aprobarea de luni a fost o formalitate, întrucât statele membre UE conveniseră deja asupra listei de sancțiuni în cadrul unor discuții anterioare. Lista de sancțiuni va rămâne în vigoare timp de trei ani, urmând să fie reînnoită ulterior.

Cine sunt oligahii scăpați de sancțiuni

Doi oligarhi ruși de primă mărime, Alisher Usmanov și Mihail Fridman, scapă de sancțiunile Uniunii Europene, după negocieri intense care au amenințat să compromită alte aproximativ 3.000 de sancțiuni dispuse de blocul comunitar la adresa unor entități și persoane considerate responsabile pentru războiul Rusiei în Ucraina, scrie marți Kyiv Independent.

Compromisul încheiat marți seară, promovat de Franța și Luxemburg, a reînnoit până în 2029 cele 3.000 de sancțiuni și i-a scos de pe „lista neagră” pe Usmanov și Fridman.

Demersul a fost inițiat de Slovacia, însă Franța a fost cea care a condiționat prelungirea noilor sancțiuni. Financial Times a relatat anterior că Parisul a cerut scutirea lui Usmanov de sancțiuni la presiunile Azerbaidjanului. Regimul președintelui azer Ilham Aliyev ar fi condiționat de această scutire eliberarea a doi cetățeni francezi aflați în detenție.

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Alisher Usmanov s-a născut în 1953, în Uzbekistan. În 1980, a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru luare de mită. În anul 2000, Curtea Supremă a Uzbekistanului a decis că dosarul împotriva sa fusese fabricat și că în cazul respectiv nu a fost comisă nicio infracțiune.

Oligarhul a fost sancționat de UE, Marea Britanie și SUA în 2022, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

„Alisher Usmanov este un important om de afaceri pro-Kremlin. Usmanov are legături deosebit de strânse cu (președintele rus) Vladimir Putin. A fost descris drept unul dintre oamenii de afaceri importanți favoriți ai lui Vladimir Putin”, a motivat blocul comunitar atunci când l-a pus pe lista de sancțiuni.

UE a mai arătat că Usmanov „a fost însărcinat cu gestionarea fluxurilor financiare, că a acționat ca paravan pentru Vladimir Putin și i-ar fi rezolvat acestuia problemele de afaceri”.

De asemenea, fostul președinte rus Dmitri Medvedev „a beneficiat de folosirea în scop personal a unor reședințe luxoase controlate de Usmanov”, a indicat Uniunea Europeană.

A fost clasat de publicația americană Forbes drept cel mai bogat om din Rusia între 2012 și 2014. În 2026, este al zecelea cel mai bogat rus, cu o avere netă estimată la 14,5 miliarde de dolari, potrivit aceleiași surse.

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Celălalt oligarh care iese de pe lista de sancțiuni este Mihail Fridman, cetățean rus și israelian. Este fondatorul conglomeratului de investiții Alfa Group, cu interese importante în sectoarele energiei și bancar. S-a născut în 1964, în orașul ucrainean Lviv, și ulterior s-a mutat la Moscova.

În anii 1990, Fridman era considerat unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Rusia: făcea parte din grupul celor șapte oligarhi, cunoscut drept „semibankirșcina”, care a finanțat campania pentru realegerea președintelui Boris Elțîn în 1996.

În 2022–2023, Fridman a fost sancționat de Uniunea Europeană, Marea Britanie și SUA din cauza invaziei ruse în Ucraina.

„A reușit să cultive legături strânse cu administrația (președintelui rus) Vladimir Putin și a fost descris drept un important finanțator rus și un facilitator al cercului restrâns al lui Putin. A reușit să achiziționeze active de stat prin intermediul relațiilor sale cu guvernul. L-a sprijinit pe Putin în schimbul sprijinului politic al acestuia pentru afacerile sale”, a indicat UE la momentul respectiv.

UE a mai arătat că Putin „a răsplătit loialitatea Alfa Group față de regimul de la Kremlin oferind sprijin politic planurilor de investiții externe ale consorțiului”.

În 2005, Fridman a împărțit titlul de cel mai bogat om de afaceri din Rusia cu Vladimir Lisin, potrivit Forbes. În 2026, este al nouălea cel mai bogat om de afaceri din Rusia, cu o avere netă estimată la 16,5 miliarde de dolari, conform aceleiași surse.