UE cere guvernelor să încurajeze cetăţenii să-şi investească economiile. "Totul se rezumă la creștere economică. Este visul european"

2 minute de citit Publicat la 13:45 30 Sep 2025 Modificat la 13:45 30 Sep 2025

Comisia recomandă aplicarea de scutiri și stimulente fiscale, cele mai eficiente conform legislației naționale a fiecărui stat membru, pentru investițiile în acțiuni, obligațiuni și fonduri. Foto: Getty Images

Comisia Europeană propune guvernelor din UE să ofere cetățenilor conturi digitale simple și transparente, destinate investițiilor personale, și să modifice regulile fiscale pentru a încuraja alocarea capitalului către economie, potrivit unei recomandări prezentate marți. "Totul se rezumă la creștere economică. Acesta este visul european", a spus comisarul european pentru servicii financiare, Maria Albuquerque, scrie Politico.

Este o provocare de ordin existențial pentru Uniunea Europeană, care, deși se confruntă cu niveluri record de economii personale stocate în conturi bancare, nu reușește să direcționeze aceste fonduri către întreprinderi, așa cum o fac alte economii majore la nivel global.

"Ne dorim să dezvoltăm economia europeană astfel încât să putem garanta funcționarea sustenabilă a statului social – dar acest lucru presupune creștere economică", a declarat comisarul european pentru servicii financiare, Maria Luís Albuquerque, în cadrul unei conferințe de presă susținute marți.

Albuquerque a subliniat că "totul se rezumă la creștere economică și la a crea condițiile ca fiecare persoană și fiecare companie, oriunde în Europa, să aibă aceleași oportunități... Acesta este visul european.”

Comisia recomandă aplicarea de scutiri și stimulente fiscale, cele mai eficiente conform legislației naționale a fiecărui stat membru, pentru investițiile în acțiuni, obligațiuni și fonduri.

În teorie, aceste măsuri ar putea încuraja cetățenii să transfere o parte din economiile lor din conturile bancare către investiții cu randamente mai mari pe termen lung. Ideal, guvernele ar putea face ca aceste opțiuni de investiții să fie la fel de atractive ca datoria publică, care este considerată sigură, dar care nu direcționează direct capital către companii.

Cu toate acestea, Comisia are puteri limitate în a transforma aceste idei în realitate.

"Aceasta este clar o competență a statelor membre. Vom urmări evoluțiile și vom folosi și semestrul european pentru a evalua progresul", a adăugat ea, referindu-se la principalul mecanism de supraveghere a politicilor economice și fiscale din UE.

"Acest tip de proiect nu poate fi impus de sus în jos. Este nevoie de acordul tuturor celor implicați", a subliniat Albuquerque.

Comisia mai recomandă excluderea produselor de investiții prea riscante sau complexe, cum ar fi criptoactivele, și impunerea unor restricții geografice, pentru a încuraja investițiile în spațiul european.

Totuși, o temere constantă în rândul autorităților și firmelor europene este că jucătorii financiari americani ar putea profita masiv de pe urma acestor schimbări.

Directorul general al bursei paneuropene Euronext, Stéphane Boujnah, a declarat că "actorii financiari din afara Europei privesc cu lăcomie barul deschis european".

În această vară, șapte state europene, conduse de Franța, au lansat o etichetă europeană pentru produsele de investiții care au cel puțin 70% din portofoliu investit în companii europene.

Întrebată despre eficiența acestei măsuri, Albuquerque a afirmat că "nu avem dovezi că funcționează".

"Lipsa restricțiilor geografice și existența unor stimulente fiscale atractive sunt factori care generează rezultate pozitive. Aceste rezultate se traduc în mai multe oportunități pentru cetățeni", a adăugat ea.

Totodată, oficialul european a recunoscut că există o preferință naturală a investitorilor de a alege ce le este cunoscut, ceea ce limitează diversificarea.

"Diversificarea este esențială pentru gestionarea riscurilor… Oamenii ar trebui să investească în mai multe sectoare, domenii și regiuni geografice. Însă este firesc să preferăm ce cunoaștem și de obicei cunoaștem mai bine ce este aproape de noi", a explicat Albuquerque.

"Comisarul a mai spus că și sectorul financiar european are un rol important în succesul acestei inițiative. Firmele financiare trebuie să se ridice la înălțimea provocării. Avem nevoie de piețe dezvoltate și de mai multe produse. La final, tot investitorii vor decide dacă vor să ofere produse fabricate în UE", a conchis ea.