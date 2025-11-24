UE pierde trenul în ceea ce priveşte inteligenţa artificială, punându-şi în pericol viitorul, avertizează Lagarde

1 minut de citit Publicat la 19:40 24 Noi 2025 Modificat la 19:41 24 Noi 2025

Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene. Sursa foto: Getty Images

Europa îşi pune în pericol propriul viitor pierzând trenul în ceea ce priveşte inteligenţa artificială şi trebuie să elimine rapid obstacolele care împiedică răspândirea acestei noi tehnologii, a declarat luni preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Firmele din SUA şi China investesc masiv în AI, ceea ce a dat naştere unei dezbateri dacă această exuberanţă a cheltuielilor alimentează o bulă financiară sau semnalează un salt tehnologic.

"Cu Statele Unite şi China în frunte, Europa a ratat deja oportunitatea de a fi un pionier în domeniul IA", a declarat Christine Lagarde într-un discurs ţinut la Bratislava, Slovacia.

"Încă suportăm costurile faptului că am adoptat cu încetineală în timpul ultimei revoluţii digitale. Riscăm să lăsăm valul de adoptare a AI să treacă pe lângă noi şi să pună în pericol viitorul Europei", a spus preşedinta BCE.

Spre deosebire de precedentele valuri tehnologice, Inteligenţa Artificială s-ar putea răspândi mai rapid şi ar putea oferi câştiguri economice tangibile mai devreme, ceea ce face urgentă acţiunea celor 27 de state membre UE.

Cu toate acestea, simpla achiziţionare de soluţii AI de la furnizori consacraţi nu va fi suficientă, deoarece acest lucru va agrava dependenţa Europei de entităţile străine, a declarat Christine Lagarde.

"Trebuie să diversificăm părţile critice ale lanţului de aprovizionare cu AI şi să evităm punctele unice de defecţiune. În domeniile fundamentale, cum ar fi capacitatea de calcul bazată pe cipuri şi centre de date, ar trebui să menţinem o capacitate minimă", a precizat preşedinta BCE.

De asemenea, UE trebuie să consolideze interoperabilitatea şi standardele deschise pentru a încuraja concurenţa, şi totodată are nevoie de energie mai ieftină, reglementări mai uniforme şi o piaţă de capital integrată pentru a canaliza riscul, a spus Lagarde.

Săptămâna trecută, Uniunea Europeană a anunţat o serie de măsuri menite să reducă povara de reglementare în domeniul inteligenţei artificiale şi a datelor, în numele nevoii urgente de a restabili competitivitatea Europei şi de a elimina decalajul tehnologic.