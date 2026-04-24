UE apără Moldova, după amenințările Rusiei: Poziția noastră e foarte clară

<1 minut de citit Publicat la 16:26 24 Apr 2026 Modificat la 16:32 24 Apr 2026

UE susţine integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Uniunea Europeană (UE) respinge ferm ameninţările Moscovei şi îşi reiterează sprijinul pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, ca reacţie la avertismentele secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, privind măsurile necesare pentru protejarea cetăţenilor ruşi din regiunea transnistreană, relatează vineri IPN şi Deschide.md, citate de Agerpres.

Anitta Hipper a subliniat că prioritatea UE rămâne sprijinirea eforturilor de menţinere a ordinii democratice şi a reiterat angajamentul blocului comunitar pentru o soluţionare paşnică a conflictului transnistrean.

„Poziţia noastră este foarte clară. Susţinem o rezolvare paşnică a conflictului transnistrean şi independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul graniţelor sale recunoscute internaţional”, a declarat purtătoarea de cuvânt a executivului european.

Declaraţia reprezentantei Comisiei Europene intervine după ce secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Şoigu, a acuzat recent autorităţile de la Chişinău şi Uniunea Europeană de acţiuni pentru retragerea forţelor ruse din regiunea transnistreană şi a schimbării formatului de menţinere a păcii în Transnistria.

El a afirmat că astfel de demersuri ar putea afecta stabilitatea Republicii Moldova şi a regiunii, precizând că Moscova va lua măsurile necesare pentru a-şi proteja cetăţenii din stânga Nistrului, notează mediile citate.