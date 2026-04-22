UE va crește importurile de combustibil pentru avioane din Statele Unite de teamă să nu rămână fără kerosen

Miniștrii europeni ai transporturilor analizează opțiuni pentru importul de combustibil pentru avioane din surse alternative, precum Statele Unite, în contextul riscului unor penurii pe continent, scrie Euronews. Perturbările continue din Orientul Mijlociu și reducerea producției în mai multe state bogate în petrol au restrâns oferta de pe piață, le-a spus marți jurnaliștilor comisarul pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas.

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că nu există, deocamdată, indicii privind o penurie de kerosen pentru avioane, dar a subliniat că este important ca autoritățile să reacționeze rapid și adecvat. Folosirea stocurilor de urgență este luată în calcul „dacă apar probleme reale de aprovizionare”.

Anunțul vine după ce directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că Europa se confruntă cu un deficit de combustibil pentru avioane, avertisment susținut de mai multe companii aeriene europene, care au spus că situația ar putea duce la anularea unor zboruri. Până acum, Comisia Europeană a minimalizat avertismentul, susținând că eventualele anulări de zboruri „nu au nimic de-a face” cu lipsa combustibilului, ci mai degrabă cu lipsa de profitabilitate a companiilor aeriene.

Rafinăriile din UE asigură aproximativ 70% din combustibilul pentru avioane folosit în blocul comunitar, restul fiind importat, de regulă, din Orientul Mijlociu. În contextul închiderii de facto a Strâmtorii Ormuz, exporturile de combustibil către Europa au fost afectate, determinând statele membre să ia măsuri pentru a asigura continuitatea aprovizionării.

Germania a convocat consiliul național de securitate pentru a discuta posibilele penurii, în timp ce Spania a anunțat că susține un posibil acord la nivelul UE privind împărțirea combustibilului pentru avioane, în condițiile în care noi transporturi din Statele Unite și Nigeria sunt așteptate să ajungă în Europa, potrivit companiei de analiză comercială globală Kpler.

Ministrul Transporturilor din Cipru, Alexis Vafeades, a declarat marți jurnaliștilor, la reuniunea de urgență a miniștrilor europeni ai transporturilor, că situația actuală „nu este periculoasă”, dar că liderii iau în calcul măsuri rapide și adecvate, inclusiv folosirea stocurilor de urgență, „dacă apar probleme reale de aprovizionare”. „Orice scoatere din rezeerva națională de combustibil pentru avioane trebuie făcută cu deplină transparență, pentru a evita distorsiunile de pe piață”, a avertizat Vafeades, subliniind că trebuie evitată tendința statelor membre de a face stocuri excesive, ceea ce ar putea provoca scumpiri.

Comisarul european Apostolos Tzitzikostas a declarat, la rândul său, că „nu există niciun indiciu, la această dată”, că vor exista anulări pe scară largă ale zborurilor în săptămânile sau lunile următoare.

Evitarea cozilor la benzinării

Deși sectorul aviației s-a aflat în centrul discuțiilor, miniștrii au abordat și măsuri pentru evitarea cozilor la benzinării și pentru „neutralizarea” cererii, prin încurajarea utilizării transportului public și a bicicletelor și vehiculelor electrice, potrivit lui Vafeades.

„Trebuie să fim pregătiți să evităm cozile la benzinării dacă se va ajunge vreodată acolo, dar trebuie și să eliminăm definitiv posibilitatea unor astfel de cozi”, a adăugat el.

Miniștrii au discutat apoi despre îngrijorările tot mai mari legate de eventuale penurii de motorină și combustibil pentru avioane, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, o temă ridicată anterior și de comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, care i-a îndemnat pe europeni să reducă cererea de petrol și gaze și a cerut statelor să rămână unite.

Ministrul cipriot al Transporturilor, care a condus reuniunea în numele președinției rotative a Consiliului UE, a subliniat că un scenariu de penurie de combustibil este, pentru moment, doar o „posibilitate” luată în calcul, chiar dacă ar putea afecta conectivitatea economică și viața de zi cu zi a oamenilor. „Trebuie să fim conștienți. Trebuie să fim pregătiți. Asta este ideea”, a adăugat Vafeades.

Analistul energetic al Kpler, George Shaw, a spus că expunerea Europei la un deficit de motorină și benzină este reală, dar „gestionabilă”. „Chiar și în condițiile reducerii fluxurilor din Golf, combinația dintre rafinarea internă, arbitrajul transatlantic și o structură diversificată a importurilor va menține aprovizionarea cu motorină”, a spus Shaw.

Comisia Europeană va prezenta miercuri un set de măsuri pentru protejarea populației și a companiilor în fața creșterii accentuate a prețurilor la energie, inclusiv măsuri pentru stimularea producției de combustibili sustenabili pentru aviație și pentru compensarea deficitului de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Dezbaterea va avea loc, cel mai probabil, pe 23 aprilie, în cadrul unui summit informal al liderilor UE organizat în Cipru.