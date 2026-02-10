UE vrea să interzică tranzacțiile cu criptomonede rusești pentru a opri finanțarea războiului

1 minut de citit Publicat la 20:27 10 Feb 2026 Modificat la 20:27 10 Feb 2026

Bruxelles-ul afirmă că astfel de entități sunt folosite pentru a facilita comerțul cu bunuri utilizate în războiul Kremlinulu. Sursa foto: Getty Images/ Vertigo3d

UE intenționează să interzică toate tranzacțiile cu criptomonede cu entități din Rusia, într-o încercare de a impune noi restricții Moscovei care utilizează active din afara sistemului bancar tradițional pentru a evita sancțiunile. Comisia Europeană a propus această măsură radicală în loc să încerce să interzică entitățile cripto rusești care copiază criptomonedele, derivate din platforme deja sancționate, potrivit unui document analizat de FT.

Bruxelles-ul afirmă că astfel de entități sunt folosite pentru a facilita comerțul cu bunuri utilizate în războiul Kremlinului împotriva Ucrainei.

„Prin urmare, orice altă includere în listă a furnizorilor individuali de servicii de criptomonede... este probabil să ducă la crearea unor noi furnizori pentru a eluda aceste listări”, se arată într-un document intern al Comisiei care enumeră sancțiunile propuse pentru capitalele UE.

„Pentru a se asigura că sancțiunile își ating efectul dorit, [UE] interzice interacțiunea cu orice furnizor de servicii de criptomonede sau utilizarea oricărei platforme care permite transferul și schimbul de criptomonede stabilite în Rusia”, adaugă acesta.

De asemenea, Bruxelles-ul a propus o interdicție privind exportul anumitor bunuri cu dublă utilizare către Kârgâzstan, susținând că firmele din Kârgâzstan au vândut bunuri interzise către Rusia, cum ar fi mașini-unelte și electronice utilizate în arme și drone.

Interdicții privind exporturile în Kârgâzstan

Această interdicție ar fi prima utilizare a puterilor anti-eludare, care sunt în centrul celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE de la invazia Rusiei în Ucraina.

„Importurile de articole comune prioritare din UE către Kârgâzstan au crescut cu aproape 800% de la începutul războiului, în timp ce exporturile din țară către Rusia sunt cu 1.200% mai mari”, se arată în document, adăugând că continuarea comerțului „demonstrează un risc continuu și deosebit de ridicat de eludare”.

Impunerea noilor măsuri necesită sprijinul unanim al statelor membre. Trei dintre cele 27 de țări ale blocului comunitar și-au exprimat îndoielile, potrivit a trei diplomați informați despre discuții.

Comisia planificase inițial ca pachetul să fie convenit înainte de a patra aniversare a invaziei Moscovei, pe 24 februarie.

Emisarul UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, urmează să călătorească în Kârgâzstan la sfârșitul acestei luni pentru a discuta preocupările UE legate de eludare.

„În ciuda multiplelor solicitări și angajamente, Republica Kârgâzstan nu a adoptat sau aplicat măsuri suficiente”, se arată în documentul Comisiei.

De asemenea, tot în contextul discuțiilor privind sancțiunile, Grecia și Malta se opun propunerii Comisiei Europene de a înlocui actualul plafon impus la prețul petrolul rusesc cu o interdicție totală asupra serviciilor de transport maritime ale Rusiei.