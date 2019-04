Un adolescent a găsit 10.000 de dolari. Autoritățiile au fost uimite de ce a făcut tânărul cu banii

Rhami Zeini, un adolescent de 16 ani din California, a găsit o gentă în interiorul căruia se afla o sumă de 10.000 de dolari, mai mult cash decât văzuse el vreodată.

Chiar dacă alt tânăr ar fi fost tentat să păstreze acestă sumă, Rhami a dus geanta cu tot cu bani la secția de poliție, declarând că acesta este lucrul corect care trebuie făcut într-o astfel de situație: „Pentru mine, ăsta a fost lucrul corect. Dacă rolurile ar fi fost inversate și aș fi pierdut o asemenea sumă de bani, i-aș vrea înapoi cu siguranță.”

A Santa Barbara teen found a purse in the roadway w/ $10,000 dollars inside. We commend him for doing the right thing and turning it in to the Sheriff's Office. We found the grateful owner. What a great example of doing the right thing even when no one is watching. #sbsheriff pic.twitter.com/iJbOO9dJeW